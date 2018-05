Starker symphonischer Power Metal aus Montevideo

CRYSTAL GATES ist eine junge Power-Metal-Combo aus Uruguay, die vor drei Jahren bereits mit einer Online-EP debütierte und angesichts der positiven Resonanz auch schnell den nächsten Studiobesuch plante. Leider hat das Quintett um die stimmgewaltige Frontfrau Carolina Pérez aber auch diesmal nur zwei Stücke einspielen können, weshalb die Euphorie erst einmal gebremst werden muss.

Was die Band aber auf ihrer aktuellen Single anbietet ist aller Ehren wert und eine ganze klare Kampfansage an die europäische Symphonic-Metal-Szene, nicht bloß weil die Sängerin mit einer beeindruckenden Performance für Furore sorgt. Auch musikalisch glänzen der Titelsong zu "Shadowborn" sowie das eher balladeske 'Dreamers (Revisited)' mit packenden Melodien in einer weitestgehend kitschfreien Zone.

Fans von NIGHTWISH und SONATA ARCTICA sollten auf jeden Fall mal einen Blick auf die Bandcamp-Page der Band werfen, wo alle Releases kostenfrei angeboten werden. Dort kann man die Band schließlich auch kontaktieren und darum bitten, schnellstens neuen Stoff nachzuschieben. Auf geht's!