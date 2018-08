Das fünfte Album der Griechen.

Kennt ihr CRYSTAL TEARS? Mir sagte der Name bisher noch nichts, aber jetzt hauen die Griechen bereits ihr fünftes Album heraus. Nach dem Blick auf das eher unspektakuläre Cover von Caio Caldas (der bei ARRAYAN PATH, DRAGONFORCE oder PSYCHOPRISM deutlich bessere Arbeit abgeliefert hat) wandert die CD in den Schacht.



Die Jungs haben bereits drei Alben auf dem Markt (zwei davon wurden bei uns auch rezensiert, das Debüt damals völlig zerissen). Ich kenne diese alten Scheiben nicht, habe aber durchaus meine Freude am neuesten Output. Das hat auch mit dem sehr feinen und kraftvollen Gesang von Soren Nico Adamsen zu tun, der zwei Alben bei den dänischen Kult-Thrashern ARTILLERY eingesungen hat, auf dem zweiten INMORIA-Album dabei war und einige Zeit bei den im Underground populären Schweden CRYSTAL EYES dabei war. Es handelt sich durchaus um eine echte Underground-Größe, und wer diese Scheibe hört, merkt auch, warum das so ist. Dazu teilt man sich mit Mat Nagy einen Gitarristen mit OMEN - nicht mit den legendären Amis, sondern mit den Hungaro-Metal-Helden.



Geboten werden 13 Nummern, davon zwei Bonus-Tracks; insgesamt haben sich drei Cover-Versionen auf das Album geschlichen. Die Bonus-Nummern 'I'm Eighteen' (ALICE COOPER) und 'Tie Your Mother Down' (QUEEN) sind unnötig und passen nicht wirklich zum Album, aber da es sich um einen Bonus handelt, kann man das verkraften.



Wirklich kreativ dagegen war es, 'Heart Of A Lion' zu covern. Der JUDAS PRIEST-Titel fehlt mir in der Sammlung, obwohl ich alle Studio-Alben und etliche Live-Scheiben besitze. Es handelt sich um eine Nummer, die aus den "Turbo"-Sessions stammt und auf der "Metalogy"-Box dabei ist. Da sind also Kenner am Start. Beachtlich! Der Titel fügt sich dazu auch nahtlos in das gute Album mit ein.



Die Produktion von R. D. Liapakis (u. a. BLACK MAJESTY, FIREWIND) klingt stark nach seinem Hauptbetätigungsfeld, schließlich ist der erfahrene Produzent ja vor allem bekannt als Sänger bei MYSTIC PROPHECY. Diese Band kann als Referenz herhalten - "Decadence Deluxe" bietet ähnlich harten, amerikanisch angehauchten und modern (aber nicht klinisch) produzierten Power Metal mit speediger Note. Die Thrash-Vergangenheit merkt man dem Sänger kaum an.



Um mich voll zu fesseln fehlen der Scheibe letztlich die absolut überragenden Hits, die sich tief in die Gehörgänge einfräsen. Dabei bietet die Scheibe durchgehend ordentliche Songs (lässt man das Bonus-Material mal außen vor). Nie drängt es mich zur Skip-Taste. Aber der Sprung in die erste Liga gelingt so noch nicht.



Trotzdem kann festgestellt werden, dass CRYSTAL TEARS eine Band ist, die den Sprung in die höheren Underground-Weihen schaffen könnte. Für das "Keep It True"-Publikum mag man einen kleinen Tick zu modern sein, aber wer gut produzierten Metal schätzt, mit ordentlichen Songs und gutem Gesang, der darf hier gerne mal reinhören. Ich glaube, wenn noch etwas mehr am Songwriting geschraubt wird, gibt es bald größere Tourneen und Plattenverträge.



Anspieltipps: Evil vs. Evil, Heart Of A Lion, Death Haunts Forever.