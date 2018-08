At The Edge Of Time (EP)

At The Edge Of Time (EP)

Schnelligkeit als Schlüssel

Nachdem im vergangenen Jahr die Königin der Hexen Aufsehen erregte, wird es, zumindest dachten es sich so die Schwermetaller von CRYSTAL VIPER, Zeit für neues Material. Ein neues Album ist es nicht, doch zumindest haben wir es bei "At The Edge Of Time" mit der ersten EP der Polen überhaupt zu tun.

Und wie sollte es anders sein – die EP fängt dort an, wo "Queen Of The Witches" vor anderthalb Jahren aufgehört hat. Und siehe da, oh Wunder, haben wir es doch gleich mit einem der besten CRYSTAL VIPER-Tracks überhaupt zu tun: Eine tolle Mischung aus Härte und melodischem Gewand, der Refrain bleibt definitiv hängen und Frontfrau Marta singt sich die Seele aus dem Leib. Der neuste Appetitanreger fängt also schon einmal gut an.

Beim weiteren Material kommt der Facettenreichtum der Band sehr gut zum Vorschein. Die neue 'When The Sun Goes Down'-Version ist etwas pompöser und dramatischer ausgefallen und mit 'When Are You' gibt es eine leicht triefende Ballade made by Piano, die trotzdem durchaus gelungen ist. Des Weiteren haben sich noch eine polnische Version des Titeltracks sowie mit 'Tell Me Why' eine nicht ganz so zwingende und etwas dahinplätschernde Coverversion der NWoBHM-Band QUARTZ auf die EP geschlichen, die dennoch keine allzu schlechte Figur machen und "At The Edge Of Time" zumindest noch ein paar nette Facetten verpassen.

Sammler aufgepasst! Diese EP gibt es als Crystal-Clear-Vinyl käuflich zu erwerben und ist auf eine bestimmte Stückzahl limitiert. Wer also in den lohnenswerten Genuss dieser Scheibe kommen will, sollte nicht allzu viel Zeit verdaddeln.