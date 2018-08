Mehr über Cult Of The Fox

By The Styx

By The Styx

Die Gedanken sind frei - und ziemlich schlicht!

Zu einer Band wie CULT OF THE FOX gibt es eigentlich nur zwei Meinungen: Entweder fährt man auf den klischeebeladenen Kram tierisch ab, den die True-Metal-Verfechter auch auf ihrem neuen Silberling nachkommen, oder man verdammt sie für ihr schlichtes Songwriting, ihre einfallslosen Melodien und ihre relativ durchschnittliche Performance.

Dennoch mag ich mir an dieser Stelle anmaßen, mich einmal zwischen die Stühle zu stellen, denn einen gewissen Charme und einen dementsprechenden Unterhaltungswert kann man der Truppe nicht absprechen, zumal sie ihre Songs nicht mir pseudo-orchestralen Arrangements im Stile neuerer MANOWAR-Releases oder mit technisch aufgepushtem Pomp der Marke SABATON unterfüttert. Bei den Füchsen ist auch diesmal alles authentisch, und dazu gehört einerseits die nicht ganz akzentfreie Gesangsdarbietung und auch die recht einfältige Theatralik, mit denen sich die Band auch diesmal belastet. Andererseits: Man kann leicht mitträllern, ein gewisses Party-Feeling ist auch nicht abzustreiten, und wenn man nicht gerade MAJESTY oder WIZARD als Maßstab neuerer True-Metal-Kunst nimmt, wird man auch in der zweiten Reihe den einen oder anderen Song entdecken, zu dem man mal eben die Faust nach oben reckt.

Bevor wir uns falsch verstehen: "By The Styx" ist alles andere als ein Heavy-Metal-Klassiker, und es gibt jeden Monat auch traditionell ausgerichtete Scheiben, die den neuen Silberling der Schweden locker überbieten. Aber mir sind Alben wie dieses tausendmal lieber als irgendein ausgelatschtes DeMaio-Konzept, das sich selbst überlebt - auch wenn ich wahrscheinlich nicht mehr oft auf "By The Styx" zurückgreifen werde!