Relaxtes Einerlei

Irgendwie packt es mich nicht, so sehr ich auch versuche, mich von den lässigen Sounds von CULTURE ABUSE anstecken zu lassen. Das Material von "Bay Dream" ist ein locker-flockiges Feelgood-Album mit leichtem Bezug zur poppig ausgelegten Punk-Rock-Szene, doch es kreiert einfach keine Highlights, die im Nachhinein Folgewirkung zeigen könnten. Da kann man sich zwar auf einen relaxten Gitarrensound und eine ebenso entspannte Vorgehensweise freuen, man wird nicht sonderlich gefordert und kann sich auch ruhigen Gewissens zurücklehnen - doch die Gefahr, relativ zeitnah abzuschalten oder gar die Augen zu schließen, ist dann auch gleich inbegriffen.

Machen wir es kurz: "Bay Dream" hat keine bleibenden Hooklines, keine impulsiven Momente, eigentlich gar nichts, an das man sich auch nur kurze Zeit später erinnern könnte und rauscht folgerichtig eher beiläufig an den Lauschern vorbei. Da mögen noch BEATLES-Geschichten im Kopf herumgeistern, bei denen das Harmoniebedürfnis der Songs viel stärker ausgeprägt und die Materie viel imposanter ausgearbeitet wurde, und so mancher Britpop-Schinken mit intellektuellem Background kommt einem vielleicht noch ins Gedächtnis. Aber ohne echte Höhepunkte und in dieser gleichförmigen Darbietung, in der zwar alles im Fluss ist, sich in der Summe aber viel zu wenig bewegt, ist dieses Album irgendwann nicht weiter der Rede wert. Es ist letztlich die pure Langeweile, die "Bay Dream" auslöst - und damit ist im Prinzip wirklich alles gesagt!