Singer/Songwriter-Genie im Kollektivformat

Schon bevor die ersten Noten des CURSE OF LENO-Debütwerkes in die Öffentlichkeit gelangt sind, überschlagen sich die einschlägigen Gazetten schon im Hinblick auf die Veröffentlichung von "Severed". Die zehn Songs werden mannigfaltig beschrieben, als düstere Poesie ebenso gefeiert wie als Alternative Singer/Songwriter-Variante zu Leonard Cohen und THE DOORS, und schlussendlich werden hier Erwartungshaltungen ausgelöst, denen sicherlich nur die wenigsten Combos standhalten können - doch CURSE OF LENO kann das tatsächlich problemlos.

Die britische Kapelle widmet sich den introvertierten Klängen des Blues-Segments, agiert mit Country-Elementen, spielt mit Folk und Americana, zieht sich dann aber auch gerne mal in den völlig minimalistischen Teil des Gothic Rocks zurück, der hier von akustischen Gitarren und melancholischen Gesängen getragen wird. Doch die wahre Stärke von "Severed" besteht in den grandiosen Melodien, die CURSE OF LENO hier inszeniert und die der Band bereits diverse Auszeichnungen beschert hat, bevor das Material erstveröffentlicht wurde. Alex Walker hat seinen Kurzfilm "Saturday Night" mit Nummern der Band bestückt und wurde bei mehreren Independent-Film-Festivals mit Preisen bedacht, die auch auf den musikalische Anteil des Streifens zurückgehen. Und das ist bei traurigen Nummern wie 'He Takes My Place' und 'London Rain' kaum mehr verwunderlich.

Die Zeichen stehen auf Sturm, die Klänge bleiben jedoch ruhig, manchmal fast schon beängtsigend zurückhaltend, aber CURSE OF LENO hat gerade erst den Anker gesetzt, um die Erfolgsgeschichte zügig weiterzuschreiben. Das Material von "Severed" ist in 14(!) Jahren entstanden, zusammen mit zahlreichen anderen Kompositionen, die sicherlich noch nachgeschoben werden. Bevor man sich darüber aber weitere Gedanken macht, sollte man den Moment genießen, und dieser gehört ohne Wenn und Aber dem Debüt dieser fantastischen britischen Singer/Songwriter-Vereinigung!