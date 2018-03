MASTODON versus ALICE IN CHAINS. Oder kurz: CURSE THE FALL

Obschon CURSE THE FALL auf dem neuen Output eigentlich nur auf vier vollständige Songs kommt (Intro und Outro rechnen wir mal heraus), ist die Truppe aus Oklahoma City auf "Symbiosis" relativ vielseitig unterwegs. Ein paar richtig dicken Grooves mit minimaler PANTERA-Schlagseite folgen verschiedene emotionale Fragmente, die sich zum Ende des Releases immer deutlicher in den Vordergrund drängen und nach dem doch recht forschen Auftakt Schritt für Schritt in die Entspannung führen.

Zwischen Alternative Rock und metallischem Riffing sucht die Band derzeit noch nach ihrer Mitte, schlägt sich in allen Offerten der neuen EP aber mehr als wacker. 'Race' ist ein richtig feiner Brecher mit coolem Chorus, 'Seasons' dürfte selbst MASTODON super in den Kram passen, 'Over Time' ist dann eher für die ALICE IN CHAINS-Fraktion geeignet, und die gefühlvolleren Momente in 'Dirt Road' führen keineswegs zur Disqualifikation, weil CURSE THE FALL auch auf diesem Terrain relativ souverän agiert.

Dennoch sei den Amis empfohlen, beim nächsten Release noch ein bisschen stärker auf die Homogenität des eigenen Materials zu achten. Natürlich ist Vielseitigkeit jederzeit begrüßenswert, nur sollte man tunlichst vermeiden, in zu vielen Nischen herumzuturnen. "Symbiosis" ist davon abgesehen aber definitiv ein überzeugender Auftritt und nach "Aphelion" der nächste Schritt nach vorne.

Anspieltipps: Seasons, Over Time