Zwischen Beklemmung und Hass

Aus zwei mach eins, ob es nun fair ist oder nicht: Nachdem CURSED EARTH die beiden Episoden des "Cycles Of Grief"-Kompendiums bereits in einzelnen Releases unters Volk gebracht hat, gibt es nun auch die "Complete Collection" mit dem gesamten Material der beiden EPs. Das mag natürlich gerade dann ärgerlich sein, wenn man den höheren Preis für die beiden Einzelbausteine gezahlt hat, ist aber eben wieder ein typisches Beispiel dafür, wie Plattenfirmen es schaffen, die Fangemeinde einer Band davon abhalten, ins physische Medium zu investieren.



Sparen wir uns aber den Exkurs in den politischen Bereich und widmen uns lieber dem Material von "Cycles Of Grief", das schon viel eher der Rede wert ist. Die Briten hauen nämlich hier einen kleinen Meilenstein in Sachen moderner Hardcore raus, spielen gekonnt mit den Stimmungen und wandeln stets zwischen Beklemmung und Aggression, ohne der Platte einen zu heterogenen Charakter zu verpassen. "Cycles Of Grief" pendelt zwischen Dystopie, Apokalypse, Nihilismus und Depression und würfelt die damit verbundenen Emotionen gekonnt durcheinander, um sie später wieder in einem hasserfüllten Beitrag und einer durchweg stimmigen Atmosphäre aufzufangen.



Schnell kann die Band dabei herausstellen, dass der handelsübliche Stampfcore überhaupt nicht Thema ist und die Songs höheren Ansprüchen folgen - auch wenn "Cycles Of Grief" in seiner Ausgestaltung und Strukturierung ungebremst zielstrebig ist. Und diese kleinen Unterschiede heben das Album und die Band auch deutlich aus der Masse heraus; hier gibt es Elemente aus allen Bereichen des Core-Genres, aber kein Sektor wird mit so starker Priorität bedient, dass "Cycles Of Grief" sich unterordnen müsste. Am Ende bedeutet das nicht nur Eigenständigkeit für die Akteure, sondern auch Spannung für die Konsumenten. CURSED EARTH setzt etwas Besonderes in Gang, und das ist der Punkt, an dem auch der letzte Zweifler angesprochen sein dürfte. Starkes Teil!



Anspieltipps: Broken, Rage (The Cost), Exhausted