Damals verkannt, heute gefeiert!

Wie bitte? Diese Scheibe existiert schon seit einem knappen Vierteljahrhundert und hat in den Geschichtsbüchern des alternativen Metals keine echte Erwähnung gefunden? Verrückte Welt - genauso verrückt wie die Welt von CUT THE NAVEL STRING! Die Franzosen waren ihrer Zeit schon damals um Meilen voraus und haben während "The Black Box Sessions" Material zusammengetragen, das auch aus heutiger Sicht immer noch sehr innovative Züge in sich trägt.



Die sechs Nummern kennen nämlich keine Grenzen und bewegen sich zwischen Proto-Punk, Noise-Rock und wüstem Modern Metal und erschaffen schließlich einen Crossover, dessen Energiepotenzial kaum greifbar scheint. Gelegentlich fühlt man sich gar an die etwas rockigeren Momente aus dem PRODIGY-Katalog erinnert, doch da CUT THE NAVEL STRING die totale Verwüstung bevorzugt, scheint selbst der Vergleich zu den britischen Szene-Pionieren nur teilweise passend, denn ihre französischen Kollegen haben es schon Anfang der 90er wilder, entschlossener und auch ungestümer getrieben als die wilden Elektro-Punks.



Und was heißt das jetzt? Nun, auch mit etwas Weitsicht ist "The Black Box Session" immer noch eine massive musikalische Eruption, die den internationalen Noise Rock sicherlich hätte massiv prägen können, hätte man bereits zum Originalrelease mehr Kenntnis von diesem wirklich fantastischen Kleinod genommen. Doch die sechs Kompositionen sind zeitlos und in diesem Sinne wirklich zeitlos genial - und sie wecken das Interesse an einer einzigartigen Combo, die jahrelang hinter dem Radar agierte, nun aber mit einer gepflegten Andersartigkeit zwischen BAUHAUS, VOIVOD und SONIC YOUTH endlich Tribut fordert. Und den zahlen wir alle supergerne, solange die Herren regelmäßig auch nur ansatzweise ähnlich cooles Material nachschieben!