Eines von vielen Bandprojekten des umtriebigen Phil Vincent

Namensgebend für diese Formation sind die Herren Damian und B.F. D'ERCOLE, die als Rhythmus-Fraktion agieren und für ein solides Fundament von "Hard Core" sorgen. Tonangebend ist bei diesem Unternehmen aber dennoch Tausendsassa Phil Vincent, der hier, wie auch bei TRAGIK, CRANSTON, LEGION und CIRCULAR LOGIK, für den Gesang sowie für einen Teil der Gitarren und die Keyboards zuständig ist. Als Solo-Gitarrist hat man sich mit Vince O’Regan eine weiteren, in der Melodic-Rock-Szene durchaus renommierten Mann ins Boot geholt, der nicht nur bereits mehrfach als Solo-Künstler, sondern zu Beginn dieses Millenniums auch auf Veröffentlichungen der britischen Rocker EDEN positiv mit seinem Spiel in Erscheinung getreten ist.

Da die Herrschaften allesamt über reichlich Erfahrung verfügen und zudem Vollprofis sind, lässt sich die entsprechend ausgefeilte Darbietung auf dem inzwischen siebenten Langeisen unter dem Banner D'ERCOLE rasch erklären. Auch die stilistische Ausführung sollte nicht sonderlich überraschen, schließlich steht das Unternehmen seit jeher für ansprechendes Material in der Schnittmenge aus Hard und Melodic Rock.

Dass Sänger Phil Vincent über eine, für derlei Klänge schlichtweg perfekt passende Stimme verfügt, ist bekannt. Sein Vortrag wurde aber keineswegs in den Vordergrund gemischt, sondern den anderen Instrumenten gleichgestellt. Das klingt nicht nur fair seinen Kollegen gegenüber, sondern dürfte es auch der Produktionsmannschaft und dem für den Mix engagierten Jacob Hansen einfacher gemacht haben, "Hard Core" klangtechnisch entsprechend umzusetzen.

Die Zielgruppe sollte daher wissen, was zu tun ist. Doch auch Genre-Fans, die mit D'ERCOLE noch nicht vertraut sind, sollten sich den Namen dieser Formation notieren. Und das, obwohl "Hard Core" mit dem knackigen Opener 'Keep it All Together', dem auf Grund der Rhythmusgitarre schwer nach 80er SCORPIONS tönenden 'This Is Your Life' sowie dem an frühere PRETTY MAIDS-Heftigkeiten angelehnten Finale 'The Only One' lediglich drei ganz große Hit-Kandidaten am Start hat und das erhoffte Hit-Feuerwerk auf "Hard Core" leider ausbleibt.