Neuauflage eines Abstechers in die Pop-Welt

Hinter diesem kurzlebigen Unternehmen steckten die Herren Rick DERRINGER und Carmine APPICE, deren Wege sich in den letzten Jahrzehnten bekanntermaßen immer wieder kreuzten. Unter anderem im Jahr 1983, in dem sie mit "Party-Tested" das einzige Album unter dem Banner DNA aufgenommen haben.

Da die Kooperation des US-amerikanischen Schlagzeug-Urgesteins und seinem Landsmann unabhängig von der eingeschlagenen Gangart immer wieder fruchtete, versuchte sich das Duo zusammen mit Bassist Jimmy Johnson und Keyboarder Duane Hitchings auf diesem Dreher an einer zur damaligen Zeit nicht unüblichen, kommerziell vielversprechenden und auf jeden Fall auch absolut Radio-tauglichen Mischung. Die bestand aus locker-flockigem Mainstream-Rock und einer gehörigen Dosis Pop, die ab und zu auch Disco-Sounds beinhaltete und vom für die frühen 80er typischen, quäkenden Keyboard-Sound geprägt war. Das dürfte den Fan der doch deutlich härter tönender Kollaborationen des Drummers auch heute noch ein wenig irritieren, ist aber retrospektiv betrachtet und vor allem im Vergleich zu so manch' aktuellem Radioprogramm, gar nicht so schlimm.

Für jene Klientel, die sich in jenen Tagen (oder erst später) am seinerzeitigen Oeuvre von Künstlern wie John FARNHAM oder Robert PALMER, oder auch an Bands wie DURAN DURAN und ähnlichen erfreuen hat können, sollte "Party-Tested" aber auch heute noch seinen Reiz haben. Eingeschworene Fans der beiden Protagonisten sowieso, auch man diese Neuauflage ohne Bonus-Material in die Läden kommt.