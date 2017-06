Starker Black Metal aus norwegischen Landen.

Aus dem kalten Norwegen stammen die Jungs von DØDSENGEL und präsentieren uns "Interequinox", das vierte Studio-Album. Vor allem der Drittling "Imperator" hatte die Band auf der Bildfläche vieler Black-Metal-Afficionados postiert und ich war echt gespannt, ob die Jungs mit entsprechend hoher Qualität zurückkommen könnten. Um es vorweg zu nehmen: Ja, "Interequinox" ist ein starkes Album geworden, und DØDSENGEL ist im Moment ohne Frage eine der besten norwegischen Black-Metal-Bands. Der wüste Gesang, der uns gleich zu Beginn begegnet, ist wildernde Raserei und Wahnsinn. Instrumental wird es durchaus mal etwas avantgardistischer, aber das Fundament ist immer klassischer Black Metal.

Der progressive Opener 'Pangenetor' bringt in unter vier Minuten viele Stärken der Truppe zum Vorschein, so die hohe Dynamik trotz der langsamen Geschwindigkeit, die variablen Vocals (die mich manchmal an Harry Conklin bei SATAN'S HOST erinnern) und den wunderbar produzierten, modernen und gleichzeitig archaischen Sound. Wer dann 'Prince Of Ashes' samt ultrafiesen Death-Growls und Horror-Metal-Gitarren hört wundert sich, dass es die gleiche Band ist - wenn dann auch noch Früh-Neunziger-Raserei einsetzt (auch der Einstieg zu 'Opaque'), ist der Soundmix perfekt. Mit 'Rubedo' z.B. geht es auch in doomig-gotische Gefielde. Und das funktioniert hier einwandfrei.

Dieses sehr hohe Niveau wird nicht bei jeder Nummer gehalten ('Illusions' ist z.B. schwächer), aber insgesamt ist das hier echt eine ganz runde Sache. Aus meiner Sicht ist die Scheibe (feines Artwork by the way) einen Tick zu lang, und der absolute Überhit, der sich in die hintere Gehirnhälfte einfräst fehlt mir auch noch. Aber wer guten, eigenständigen, aber immer auch traditionellen Metal aus Norwegen 2017 in der Topform hören will, kommt an "Interequinox" im Grunde nicht vorbei.



Anspieltipps: Pangenetor, Opaque, Ved Alltings End.