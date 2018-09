Ambitioniert, aber deutlich ausbaufähig!

Irgendwo zwischen melancholischem Black Metal und recht introvertierten Shoegaze-Versatzstücken haben die Herren von DÆRRWIN sich dieser Tage positioniert, um mit ihrem ersten Album direkt den internationalen Markt zu knacken. Die Tschechen haaben dabei durchaus ein ambitioniertes Konzept entwickelt, das im ersten Augenblick aber noch nicht so richtig greifen mag, weil die regulären Stücke immer wieder unterbrochen werden und die zwischengeschalteten Intermezzi leider nicht die gewünschte Kontrastwirkung erzielen.



Wenn die Band indes den Turbo anschmeißt, so geschehen in "III", lässt sie zwwar Entschlossenheit erkennen, ordnet sich aber brav den Schemata des melodischen Black Metals unter und schafft hier ebenfalls keine eigenständigen Freiräume. Die Raserei wird zwar angenehm melodisch unterlegt, aber dennoch kann sie nicht vollends überzeugen, weil DÆRRWIN keine nachvollziehbaren Charakteristika herausarbeitet - und dieses Problem hat die Band vor allem, wenn die Sounds wieder in den finsteren Bereich wechseln.



Umgekehrt ist nicht zu bestreiten, dass einiges an Potenzial in dieser Band steckt, denn der Shoegaze-Anteil des Albums und die gelegentlich doch recht trippigen akkustischen Parts kreieren ausreichend Spannung, die am Ende aber zu selten auch ausgenutzt wird, um dem Album spürbare Impulse zu verpassen. "Uv'Drekh" steckt hier und dort noch in den Kinderschuhen und ist in vielerlei Hinsicht noch ausbaufähig. Jedoch ist den Osteuropäern durchaus zuzutrauen, künftig deutlich draufzupacken. Denn am Talent scheitert es hier nicht - viel eher an den manchmal noch zu kopflastigen, schließlich aber doch zu durchschaubaren Arrangements.