"Bonzengulasch" ist pure Anarchie, und das nicht im Sinne irgendwelcher systemfeindlicher Statements, sondern rein auf seinen musikalischen Teil bezogen. Der neue Release der Elektro-Punker von DŸSE könnte in dieser Form auch von DEICHKIND stammen, provoziert gerne auch mit nonkonformen Arrangements und verwirrenden Songstrukturen und lässt sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen, dass in allen drei Stücken wenig steht, was nachher auch hängen bleibt.



Doch irgendwie ist es dann doch interessant, wie sich die Band produziert, wie sie gegen die musikalischen Gesetze arbeitet und den Independent-Charakter des Materials mit recht eigensinnigen Ansätzen heraushebt. Das macht "Bonzengulasch" zwar ganz klar zu einem Spartenrelease mit Special-Interest-Background, aber genau so hat DEICHKIND irgendwann auch mal angefangen. Und reduziert man die teils prollige Attitüde der Megaseller, ist man schnell auch bei DŸSE. Kann man sich mal geben...