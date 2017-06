Verrückte Bayern!

Die meinen das tatsächlich Ernst: Die fünf Herren von DA BOANAD haben sich der Neuen Bayrischen Härte verschrieben und kreuzen stampfende Hardrock-Gitarren mit bajuwarischer Zunge. Was sich auf dem Papier jedoch ziemlich scheußlich liest, ist in der musikalischen Umsetzung weniger schlimm. Zumindest in Sachen Songwriting kann man der Band nämlich durchaus ein gewisses Talent bescheinigen, das sich vor allem dann äußert, wenn man von den ACCEPT-Gedächtnisriffs entfernt und auch mal etwas beschwingter und flotter zu Werke geht.

Denn zumeist ist das einheitliche Midtempo der Heilsbringer für die zehn Stücke von "Mystericum" und beschränkt die süddeutsche Combo viel zu stark in ihren definitiv vorhandenen Möglichkeiten. Nummern wie 'Dampfmaschin' und 'Finster werds' machen einen anderen, wesentlich lebendigeren Eindruck als das schwierige 'Wuidara' zu Beginn oder das zögerliche 'Mesericordia', bei denen die NDH-Tendenzen so stark herausgearbeitet werden, dass DA BOANAD das Besondere verloren geht.

Andererseits sieht sich die Truppe selbst in diesem Umfeld und mag sich einzig und alleine durch den Dialekt von der Masse unterscheiden. Allerdings wäre es schade, wenn das Quintett sich selbst so eingrenzt, denn in den rockigen Augenblicken ist "Mystericum" trotz der gewöhnungsbedürftigen Vocals ein wirklich ordentliches Album, das nicht nur andeutet, dass in dieser Band Potenzial schlummert. Zumindest wenn man die sprachliche Hemmschwelle überwunden hat, bietet sich in der dreiviertelstündigen Vorstellung einiges an Unterhaltung.



Anspieltipps: Manner, Weiber, Bluat und Bier, Dampfmaschin