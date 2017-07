Ausbaufähiger, aber doch guter Fantasy-Stoff

Wenn man die persönliche Erwartungshaltung und das tatsächliche Resultat gegenüberstellt, hat DAEDRIC TALES auf jeden Fall ein richtig gutes Album abgeliefert - oder besser gesagt eine angenehm abwechslungsreiche EP. Der Vorläufer zu "The Divine Menace" gefällt vor allem in der ersten Hälfte mit zwei einprägsamen Kompositionen, deren einziger Schwachpunkt das etwas dünne Stimmchen von Frontdame Alexandra Kastrinakis ist. Die Sängerin gehört zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu den Top-Elfen der Szene, weil sie vor allem in den höheren Tonlagen einige Schwierigkeiten hat, etwas Power in ihre Lungen zu bringen. Hier ist das Ergebnis sicherlich noch ausbaufähig, wenngleich nicht wirklich schlecht.



Doch zurück zur anfangs angeführten Gegenüberstellung: Eine Melodic-Metal-Kapelle mit den typischen Fantasy-Themen ist nicht gerade ein musikalisches Event, dem man mit größter Vorfreude entgegenblickt. Zu oft wurde das Genre von aufgeblasenen Kitsch-Acts bevölkert, und zu selten stand das Verhältnis von Aufwand und Ertrag in einer angemessenen Relation - vor allem wenn Female-Fronted noch ein zusätzliches Attribut war, dem man mit möglichst symphonischen Unterbau den Weg bereitete. Bei "Cult Of Ashes" sieht die Sache jedoch anders aus. Die beiden Chapters am Start, die auf der kurzfristig nachgeschobenen Full-Length weitererzählt werden, sind richtig feiner Stoff mit schönen Hooklines, und auch die Unplugged-Versionen von 'Rain' und 'Sleepers Awake' können weitestgehend überzeugen und sparen sich jeglichen pathetischen Beigeschmack. Und eben das hatte man im Hinblick auf das thematische Konzept irgendwie nicht erwartet.



Umso schöner, dass DAEDRIC TALES positiv überrascht und der hiesigen Power-Metal-Szene einen weiteren guten Beitrag spendet. Die EP mag nicht herausragend sein, aber all das hat man schon viel, viel schlechter gehört!



Anspieltipps: Rite Of The Wolf Giver, Chapter !: Cult Of Ashes