Verrohung und Chaos ohne Sinn und Konzept.

Irgendetwas wird sich DAGGER LUST-Mastermind Rory Flay sicherlich gedacht haben, als er die perversen, primitiven und chaotischen Sounds des Debütalbums "Siege Bondage Adverse To The Godhead" ausgetüftelt hat. Möglich ist allerdings auch, dass er im völligen Delirium einfach alle fiesen und ätzenden Klänge, die ihm gerade in den Sinn gekommen sind, zusammengefügt hat, um ein möglichst abartiges Klanggebilde zu initiieren, das wiederum nur einem Zwecke dienen kann: voll und ganz zu polarisieren!



Was Flay dabei aber ebenfalls bedacht hat, ist, dass seine Songs wohl nur eine sehr kleine Zielgruppe erreichen werden, weshalb er die erstauflage des Tapes in gerade mal 30 Exemplaren herausgegeben hat. Die nachgeschobene CD-Variante aus dem Hause Invictus wird kaum größere Absatzzahlen erreichen, weil der verschrobene Mix aller extremen Spielarten letztendlich nur eine Krachansammlung ohne Punkt und Komma ist und ihren einzigen roten Faden darin findet, dass klanglich totales Chaos herrscht. Ähnliche Releases wurden seinerzeit mal als War Metal angepriesen und als die hohe Kunst der Verrohung umschrieben. Wenn das Ganze dann aber einfach nur anstrengt und man froh ist, wenn DAGGER LUST sich endlich ausgetobt hat, hat das Ganze wenig Sinn. Schön dass Mr. Flay hier seinen Spaß gehabt hat - brauchen tut diese Platte aber dennoch absolut niemand!