Relative lahme Prog-Biedereien

Ein rastloser Musiker ist er, dieser Guy Manning, und entsprechend seiner leicht orientierungslosen Natur hat er bis dato immer noch nicht jenen Heimathafen entdeckt, in dem er sich für etwas längere Zeit niederlassen möchte. Kollaborationen wie jene mit THE TANGENT haben zwwar ihre Früchte getragen, Mr. Manning offenkundig aber nicht so weit zufriedengestellt, dass er sie konsequent weiterverfolgen möchte. Stattdessen widmet eer sich kontinuierlich neuen Projekten wie jetzt etwa DAMANEK, bei dem er mit Musikern von MACHINE und SEVEN STEPS TO THE GREEN DOOR zusammenarbeitet, ohne dabei einen brauchbaren musikalischen Konsens zu erzielen. Denn die acht Stücke, die auf der ersten gemeinsamen Scheibe zusammengekommen sind, haben einen Nenner, der eigentlich ungewöhnlich für den umtriebigen Mastermind sind: Sie sind nämlich durch die Bank ziemlich langweilig.

Manning versucht zwar von Anfang an, den Songs etwas Verspieltes anzuhängen, will sich aber von der relaxten Atmosphäre treiben lassen, die alle Stücke umgibt, und schafft es dementsprechend leider nicht, dem Material von "On Track" ein wenig Anspruch zu verpassen. Gerade die längeren Kompositionen siechen ziemlich träge vor sich hin und können weder mit brauchbaren Widerhaken, noch mit spannenden Prog-Twists glänzen, wie sie etwa bei THE TANGENT an der Tagesordnung waren. Die wenigen Breaks sind unspektakulär, Longtracks wie das abschließende 'Dark Sun' bis auf das Gitarrensolo zum Ende relativ uninspiriert, und Nummern wie 'Big Parade' und 'Oil Over Arabia' mit ihren kunterbunten, fast schon quietschigen Melodien arg deplatziert.

Nein, in der Summe ist das einfach nicht ausreichend und irgendwie auch enttäuschend: Guy Manning hat einige deutliche Spuren in dieser Szene hinterlassen - mit DAMANEK sollte ihm das aber bis auf weiteres nicht gelingen.

Anspielitpp: Long Time Shadow Falls