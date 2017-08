Eine wunderbare US-Metal-Perle ist wieder verfügbar.

Der Name DAMASCUS lässt mich an Syrien denken, aber wenn ich ein paar Mal 'Forest Of Dreams' laufen lasse, merke ich: Hinter dem Namen verbirgt sich auch eine feine US-Metal-Perle. Wenig überraschend haben Arkeyn Steel Records sich erbarmt und das Demo-Tape auf CD gebrannt. Und wie meist ist der Release auf 500 Stück beschränkt - Liebhaber sollten also schnell zuschlagen. Und solche Liebhaber sollte es einige geben.



Das Cover ist eine nette Zeichnung, die auch das Tape schon geschmückt hat, aber nun zur Musik. Das ordentlich produzierte Tape erschien zuerst 1989, geboten wird melodischer, leicht progressiver US Metal mit feinen Vocals von Fred Ruzicka. Wie alle anderen Musiker war er in keiner anderen nennenswerten Band aktiv. Unfassbar, wenn man seine hohen Screams hört. Sie gehören ebenfalls zu den Highlights, genauso wie die wunderbare Gitarrenarbeit. Dazu kommt schnelles und hartes Drumming und ein treibender Bass, ein mystischer Anstrich der KINGSBANE-Schule kommt durch die Keys dazu.



Einige Songs haben auch einen sehr rockigen Touch, bleiben aber tief in der US-Metal-Schule verhaftet. Auch ein paar Glam-Einflüsse lassen sich nicht leugnen und stehen der Band aus meiner Sicht gut. Mir imponiert dieser leicht mystische Sound total. Wer bei SAGE MERIDIEN, KINGSBANE, den frühen FATES WARNING-Scheiben, QUEENSRYCHE bis 1986 oder SACRED WARRIOR steil geht, kann hier eigentlich nichts falsch machen - es gibt eine glatte Kaufempfehlung.



Ich finde das Album wirklich wunderbar und bin froh, Exemplar Nummer 071 / 500 ergattert zu haben. Allen anderen US-Metal-Fans empfehle ich: Greift zu. In fünf Jahren schaut ihr euch sonst unvernünftige Preise bei Discogs, eBay und Co. an und ärgert euch.



Anspieltipps: Blame It On The Bandlife, Dark Side Of The Law, Destiny.