Erneut erstklassig.

Die Australier von DAMNATIONS DAY sorgten vor mehr als dreieinhalb Jahren mit "Invisible, The Dead" für eine faustdicke Überraschung. Es gab tollen, leicht progressiven, immer melodischen Heavy Metal mit fantastischem Sänger zu hören. Der Mann hört auf den Namen Mark Kennedy und ist auch einer der Garanten, dass der Nachfolger "A World Awakens" wieder ein echtes Schmankerl ist.



Im Vergleich zum formidablen Debüt hat sich gar nicht allzu viel geändert. Die Kängurus hüpfen immer noch recht unbeschwert zwischen knackigen Gitarrengewittern, sanft-balladesken Tönen, feinsten Gesangsmelodien und abwechslungsreichem, progressiv angehauchten Songstrukturen hin und her. Das alles veredelt von den bärenstarken Vocals von Kennedy, der von kraftvoll ('The Witness') über sanft ('Into The Black') bis eindringlich ('To Begin Again') alle notwendigen Facetten für diesen Stil traumwandlerisch sicher beherrscht.



Traditionalisten könnte das recht moderne Klangbild etwas sauer aufstoßen, mich stört das aber zu keiner einzigen Sekunde. "The World Awakens" klingt einfach nach 2017 und nicht nach 1987. Und das ist auch verdammt gut so.



So viel mehr muss auch gar nicht wissen, wenn man leicht progressiven, kraftvollen Heavy Metal, der Melodie und Anspruch auf hohem Niveau und ohne Qualitätsschwankungen vereint, mag. Bands wie EVERGREY oder VANISHING POINT sind durchaus vergleichbar, auch wenn DAMNATIONS DAY etwas weniger düster klingt. Anyway, Freunde genannter Stilistik packen das Teil ein. So bald wie möglich.