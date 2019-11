Black Is The Night: The Definitive Anthology

Black Is The Night: The Definitive Anthology

Best Of mit Mehrwert

Ich muss zugeben, dass ich in der THE DAMNED-Welt nicht so zu Hause bin, wie ich als Vertreter des guten Geschmacks eigentlich sein sollte. Doch für diese Wissenslücke, die ich sicherlich nicht als einziger auf diesem Erdball habe, eignet sich "Black Is The Night - The Defintive Anthology" hervorragend und hat neben einer lieblos zusammengestellten Aneinanderreihung einiger Songs weitaus mehr zu bieten.

Nur anderthalb Jahre nach dem Überraschungserfolg des letzten Studiodrehers "Evil Spirits" kehren Dave Vanian und Captain Sensible wieder zurück und zeigen dem ungebildeten Volk, wo der Proto-Punk-Frosch die Locken hat. Auf üppigen zwei CDs werden insgesamt 39 Songs zur Schau gestellt, unter denen sich natürlich die absoluten Gassenhauer der Marke 'New Rose', 'Neat Neat Neat' oder auch 'Love Song' und das PAUL RYAN-Cover 'Eloise' befinden.

Auch wenn der Fokus klar auf den älteren Werken der Band liegt, sind auch Beiträge neueren Datums wie 'Standing On The Edge Of Tomorrow' oder 'Democracy' vorhanden. Generell merkt man, wie gut die einzelnen Tracks aufeinander abgestimmt sind und trotz ihrer Unterschiedlichkeit klar den THE DAMNED-Stempel mit Stolz auf der Brust tragen. Mit 'Black Is The Night', dem Grande Finale der gleichnamigen Compilation, hauen uns die Londoner auch ein brandneues, recht entspanntes Stück um die Ohren, das stellenweise zum Träumen und Davonschweben einlädt und einen tollen Refrain parat hält.

Und da das Auge bekanntlich mitisst, hat sich THE DAMNED auch hierbei nicht lumpen lassen. Im robusten Digipack kommt das edle Artwork unheimlich gut zur Geltung, ein großes Poster samt Gruppenfoto und eine Art Stammbaum auf der einen, die große THE DAMNED-Timeline von 1976 bis zur Gegenwart auf der anderen Seite. Allein hierbei sowie bei der Gestaltung des Digipack-Innenlebens samt alter, rarer Fotos hat man unheimlich viel Detailliebe und Feinschliff mit in die Veröffentlichung einfließen lassen.

So eignet sich "Black Is The Night - The Defintive Anthology" nicht nur für die THE-DAMNED-noch-Unberührten, die dank diesem Rundum-sorglos-Paket zu glühenden Anhängern mutieren werden, sondern auch für schon bestehende Die-Hard-Fans, die sicherlich noch die eine oder andere Perle im Inneren finden werden.