Klassiker als tolle Neuauflage in der Reihe "The Art Of The Album".

In den USA war die Punkbewegung bereits in die Gänge gekommen, doch auf der britischen Insel standen die großen Veröffentlichungen, auf die wir heute zurückblicken, noch aus. 1975 wurden die SEX PISTOLS gegründet, und aus der Asche der Band LONDON SS, die nur eine kurze Lebensdauer gehabt hatte, entstanden THE CLASH und THE DAMNED. Diese drei Bands sollten Vorreiter einer neuen Bewegung sein, die sich auf Simplizität, Do-It-Yourself-Attitüde und politischer Stellungnahme begründete. Hier gibt es keine Texte mit Drachen und Zauberern, im Punk gibt es Rinnstein und Dreck, Sex und Alkohol, die dunkle Seite des Lebens und Zorn auf das Establishment. In Großbritannien noch mehr als in den USA, wo die Punkbewegung begann, aber nicht durchgehend so politisiert war wie auf der Insel.



Das alles ist auf dem Debüt von THE DAMNED in Ansätzen zu spüren und hören. Mitte 1976 spielte die Band vor den mächtigen SEX PISTOLS, im Oktober erschien die erste Single 'New Rose', die erste Punksingle im UK überhaupt, und nur weitere vier Monate später stand "Damned Damned Damned" in den Regalen des Landes (über das Design und die Verkaufsmaßnahmen gibt es im Booklet übrigens einen sehr schönen Text). Noch verwurzelt im Garage Rock, mit Einflüssen der STOOGES, die auch in der Coverversion am Ende des Albums durchkommen, hämmerten die Vier 12 Stücke ins Vinyl, das als eines der großen, grundlegenden Alben der Punkbewegung gelten sollte. Besonders die schnellen Stücke wie 'Neat Neat Neat', 'New Rose', 'I Fall' oder 'So Messed Up' wurden das Vorbild für unzählige Bands, die weniger Wert auf technische Fähigkeiten denn auf Attitüde und Aggression legten. Oftmals auch weniger Wert auf Melodie, als es bei THE DAMNED noch der Fall war.



Die Wurzeln in den traditionellen Rock- und Bluesstrukturen sind dennoch allgegenwärtig und vermischen sich mit Punk, um so großartige Stücke wie 'Fan Club' hervorzubringen oder das an VELVET UNDERGROUND erinnernde 'Feel The Pain'. Die dreißig Minuten des Albums sollten jedem Rockmusik-Freund bekannt sein und gehören ins Regal, allein schon für den vielleicht typischsten Punk-Song des Albums 'Born To Kill', der wie eine Blaupause für Generationen von jungen Wilden wirkt.



Nun ist "Damned Damned Damned" bereits häufig neu aufgelegt worden und nicht unerhältlich, vor einigen Jahren gab es sogar einmal eine Deluxe-Edition mit zusätzlichen Demotakes und Live-Aufnahmen. Selbige ist allerdings nur noch sündhaft teuer zu beziehen, sodass sie Platz macht für eine neue Ausgabe, die mehr bietet als nur eine einfache Jewel-Case-CD. Doch diese Neuveröffentlichung will sogar noch mehr sein als das, sie ist Teil einer neuen Reihe von Re-Releases auf BMG mit dem Namen "The Art Of The Album", die auch Hintergründe der Entstehung, Produktion, Kompositionen und weitere Facetten eines Klassikers beleuchtet. Dazu gibt es ein umfangreiches Booklet mit Interviews, Linernotes und zahlreichem Bildmaterial, das gut gelungen ist und im Design die DIY-Einstellung schön aufgreift.



Diese Neuveröffentlichung erscheint als Digi-Book, eine Form, die ich wirklich toll finde, und als 180g Vinyl mit 28-seitigem Booklet. Letzteres könnte der mir vorliegenden CD-Version möglicherweise noch ein wenig voraus haben, weil Punk auf Vinyl einfach authentischer wirkt als auf CD. Dass man dieses Album kennen sollte, steht außer Frage. Wer es noch nicht im Regal hat und sich umfassend über die Zeit, Enstehung und das Vermächtnis des Werkes informieren möchte, sollte hier zugreifen. Wenn die anderen Releases dieser Reihe auch so informativ und liebevoll gemacht sind, kommen wohl einige Ausgaben auf mich zu.