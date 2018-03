This Is Sexy Sonic Alternative Iron Punk

Irgendwie komisch, irgendwie interessant, irgendwie aber auch... komisch!

Auf den ersten wirklich starken Release aus dem Hause Agoge Records warte ich nach wie vor; denn bislang war der Output, den das junge Underground-Label in die Regale gestellt hat, meist durchschnittlich oder gar schwächer. Und auch die Jungs von DANCING SCRAP werden diesen Bann nicht brechen, sind aber zweifellos der bislang beste Act, den die Plattenfirma in letzter Zeit ins Rennen geschickt hat - doch was kann das bedeuten?

Nun, die relativ seltsame Mischung zwischen uralten Punk-Rock-Einflüssen, dreckigem Alternative Rock und einer Spur New Wave dient letzten Endes vorrangig dazu, mit einer fast schon provokativen Haltung und bizarren Songstrukturen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und tatsächlich beherbergt "This Is Sexy Alternative Iron Punk" einige Nummern, bei denen man schnell mit dem Fuß mitwippt und bei denen der Gedanke alternativer Musik auch auf einem gewisen Niveau wiedergespiegelt wird.

Doch leider bewegt sich die Band zu häufig auf dem schmalen Grat zwischen effektreicher Inszenierung, verqueren Arrangements und wirklich anständigen Rocksongs - und genau hier geraten einige der elf neuen Songs dann auch in erhebliche Schwierigkeiten, weil ihre frühe Wirkung schon im zweiten oder dritten Durchgang verpufft. DANCING SCRAP mag zwar etwas Außergewöhnliches ausstrahlen und sich erfolgreich gegen konventionelles Songwriting wehren. Will die Band jedoch künftig auch eine Stammhörerschaft an sich binden, bedarf es einer besseren Balance. Ansonsten wird auch der pikante Anstrich dieses Albums schnell wieder in Vergessenheit geraten.

Anspieltipps: Ready For The Show, Bitch... And You Know It