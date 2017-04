Deathcore mal erfrischend!

Garniert mit einigen brachialen Deathcore-Sequenzen schieben diese Jungs aus Singapur den zweiten Vorboten ihres bald erscheinenden, ersten Albums ins Rennen. "Amut" bringt es dabei zwar nur auf schmale dreizehn Minuten, hinterlässt in dieser Zeit aber genügend erfrischende Eindrücke, die weit über das hinausgehen, was der Deathcore-Sektor fast schon programmatisch abspult.

Bereits im Opener 'Qiamat Heretics' setzt das relativ junge Quintett auf klassische Death-Metal-Referenzen und schlagkräftig ausgearbeitetes Riffing. Die Grooves hämmern äußerst brutal, während Frontmann Remy in allen Tonlagen growlt - so darf's gerne weitergehen. Und das tut es auch: 'Iron Coffin' und 'Dethroned The Purist' haben eine modernere Kante, vernachläsigen aber nicht die bandeigenen Wurzeln, und mit dem flotten Titelsong schlägt man endgültig die Brücke zum amerikanischen Todesblei, das als Inspiration in vielen Momenten von "Amut" Pate getanden haben dürfte.

Es ist vielleicht nur ein kurzer, erster Eindruck, aber dieser allein ist schon so stark, dass man diesen Asiaten schon in Kürze eine echte Granate zutrauen kann. Ende des Jahres soll die erste Full-Length kommen - und sollte diese ähnlich stark sein wie diese EP, sollten alle ihre Bestellliste schon jetzt um einen Titel ergänzen!

Anspieltipps: Amut, Qiamat Heretics