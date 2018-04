Vorzeige-Post-Rock

Vor drei Jahren hat DARIUS mit "Grain" ein Album abgeliefert, das quasi eine repräsentative Beschreibung für den Sound, den man sich heute unter der Stilbezeichnung Post Rock und Metal vorstellen würde, lieferte. Auf langsam sich aufbauende, melancholische Passagen folgten zumeist schwer drückende Riff-Walzen mit flirrenden, weiträumigen Leads. Und die vier Tracks auf dieser 25-minütigen EP namens "Clôture" machen nahtlos dort weiter.



Der Sound ist ein wenig heavier und untenrum voluminöser ausgefallen, was dem Hörgefühl garantiert zugute kommt. Die Band lebt und beherrscht ihren Stil aus dem Effeff und bringt einen sehr ähnlichen Spirit wie frühe LONG DISTANCE CALLING-Werke aufs Band: Stimmige, atmosphärische aber auch metallisch rockende Instrumental-Songs, von denen man als Genre-Fan zumindest mal in 'Charlotte' reingehört haben sollte. DARIUS ist aber weiß Gott keine Band, die neue und frische Impulse in den Sound bringt. Wer sowas zehn Jahre nach "Satellite Bay" mittlerweile ziemlich abgestanden findet, für den wird DARIUS sicher keine Offenbarung sein. Das muss bei guter Musik aber auch nicht immer zwingend der Fall sein.