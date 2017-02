Willkommen!

Ursprünglich erschien das nunmehr sechste Album der Euro-Metaller von DARKSUN schon im März des vergangenen Jahres. Allerdings geschah dies in der Landessprache der Spanier, sodass die Musiker außerhalb ihrer Heimat schwer Fuß fassen konnten. Das soll nun anders werden, denn die Chroniken von Aravan sind heuer auch englischsprachig zu genießen, der internationale Markt kann nun erobert werden. Doch klammert man diese Begebenheit erst einmal aus, erwarten uns satte Hymnen, genügend Power und ein Hauch von Epik. In bester HELLOWEEN-, GAMMA RAY- und MOB RULES-Manier haut uns DARKSUN die griffigen und wunderbaren Melodien einzeln um die Ohren, für Freunde des deutschen Kraftmetalls dürfte "Chronicles Of Aravan" eine wahre Wonne sein.



Als besonderes und vielleicht noch zugänglicheres Schmankerl bekommen wir im Laufe der 55-minütigen Spielzeit mit Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR) und Peavy Wagner (RAGE) zudem altbekannte Stimmchen vorgesetzt, die nicht nur das Albumende noch ein wenig auflockern und interessanter machen, sondern "Chronicles Of Aravan" noch einen Hauch mehr Nachhaltigkeit verleihen. Doch auch darüber hinaus machen rasante Attacken wie 'The Last Sunrise' und astreine Hymnen ala 'The Red Dwelling', aber auch mächtige Stampfer der Marke 'The Legacy' gehörigen Spaß. Dani G. weiß als Frontmann sowohl spanisch- als auch englischsingend sehr zu gefallen und verleiht den Aravan-Chroniken ein äußerst warmes Flair. Ihr merkt, mit dem sechsten DARKSUN-Album kann man als Anhänger dieser Sparte definitiv wenig verkehrt machen. So traut euch und taucht ein in die geheimnisvolle Welt von Aravan, DARKSUN begleitet euch.