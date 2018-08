Interessante Newcomer mit Hang zu NECROPHOBIC und DARK FUNERAL

Erinnert sich noch jemand an die teils doch recht peinlichen Artworks von Napalm Records und Last Episode, mit denen sich die Labels zur Jahrtausendwende den einen oder anderen Lacher von der Trveness-Fraktion abholte? Ein vergleichbar (vorsichtig gesagt) missverständliches Cover haben sich auch die Finnen von DARK ARCHIVE gegönnt und damit vielleicht schon einen großen Teil der potenziellen Hörerschaft ihrer neuen EP abgeschreckt - und das wäre angesichts der fünf teils überragenden Stücke von "Cultivate Our Blood In Aeon" schon ziemlich bedauerlich.



Die Band spielt einen recht rabiaten Mix aus melodischem Black Metal der NECROPHOBIC-Machart und zielstrebigem, sehr aggressivem Stoff wie ihn seinerzeit ANOREXIA NERVOSA fabrizierte. Aufgepeppt durch einige stimmige Intros begegnen dem Hörer einige krasse Kontraste, die schließlich aber wieder auf den gemeinsamen Nenner, nämlich vergleichsweise brachial dargebotener Black Metal, zurückgeführt werden und Liebhaber so ziemlich jeder skandinavischer Upper-Class-Truppe sofort gefallen dürften. Vor allem Fans von DARK FUNERAL dürften sich an "Cultivate Our Blood In Aeon" erfreuen, sind die Finnen phasenweise doch vergleichbar ungestüm aktiv wie ihre schwedischen Kollegen.

Insofern: Bitte nicht vom grausigen Cover-Artwork abschrecken lassen und mal ein Ohr riskieren; an Potenzial mangelt es der EP genauso wenig wie ihren Urhebern!



Anspieltipps: Cultivate Our Blood In Aeon, Godfear Eradication