Kurz, aber gewohnt stark

Ein halbes Dutzend steht bereits auf der quantitativen Seite der bisherigen Veröffentlichungen von DARK BUDDHA RISING, und auch wenn es die Finnen noch nicht in alle Munde geschafft haben, so haben sie zumindest das Interesse des Szene-Giganten Neurot Recordings geweckt, was in der Noise/Sludge-Sektion eigentlich schon einem Ritterschlag gleicht.

Derart geadelt ist es der Band auch spürbar leicht gefallen, ihre neue EP mit neuen Highlights zu füllen, die im ersten Moment zwar noch nicht ganz so klar herausstechen, die bei näherer auditiver Betrachtung jedoch wieder genau jenen Konsens finden, für den DARK BUDDHA RISING zuletzt noch ausdrücklich gelobt wurde. Da gibt es feine Sludge-Gitarren, angenehme psychedelische Wendungen, verschiedene kurze Trips gen Space Rock, fast schon veträumte Doom-Passagen und einen steten Wechsel zwischen epischen Versatzstücken und eher brachialen Riffs - und das alles in gerade einmal zwei (wenn auch überlangen) Songs.

Die Band muss nicht einmal groß in die Trickkiste greifen, sondern kann auf vertraute Standards setzen, die dann konsequent um viele Details erweitert werden und ihren hypnotischen Effekt auch sofort wieder aufnehmen. Selbst die kurzen Drone-Ausflüge auf der B-Seite behalten dabei den organischen Touch, der dieser Scheibe eigen ist und der zwischen all den unterschiedlichen Sequenzen nicht zwingend selbstverständlich sein muss. Lediglich beim Spannungsaufbau könnte "II" noch eine Spur intensiver sein, da sich DARK BUDDHA RISING wirklich viel Zeit nimmt, bevor es dann endlich mal in die Vollen geht. Das mag genrespezifisch nicht untypisch sein, verlangt an dieser Stelle aber noch ein bisschen Aufbesserung.

Ansonsten gibt es aber auch wirklich nichts zu mosern; "II" ist ein weiterer ansprechender Release dieser finnischen Grenzgänger, der auch in der Kürze der Zeit wiederholt demonstriert, wie viel Potenzial in DARK BUDDHA RISING steckt. Empfehlenswert!