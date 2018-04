Die neue Baustelle von Anette Olzon

Sollte sich jemand fragen, was eigentlich mit Anette Olzon geschehen ist, nachdem ihr unrühmliches Kapitel bei NIGHTWISH relativ unschön zu Ende gegangen ist, lohnt es sich, das neue Album von THE DARK ELEMENT mal in Augenschein zu nehmen. Die schwedische Sängerin zeigt sich bei ihrem neuen Projekt rundum erholt und darf sich endlich wieder in einem musikalischen Umfeld austoben, das perfekt auf ihre Stimme zugeschnitten ist. Das gleichnamige Debüt mag zwar von pathetischen Augenblicken übersät sein, und von wirklich eigenständigem Songmaterial darf die Band eigentlich auch nicht reden, aber trotz allem nimmt es gerade in der ersten Hälfte eine Menge Schwung auf - und zwar jenen Schwung, den Olzon bei den finnischen Megasellern nie wirklich erleben durfte.



Schade ist eigentlich nur, dass "The Dark Element" mit wachsender Spieldauer zu stark von irgendwelchen Klischees in Besitz genommen wird. Dass man auf pompöse Refrains setzt und auch mit bombastischen Mitteln arbeiten würde, ist angesichts von Anettes Vergangenheit wahrscheinlich unumgänglich und auch völlig in Ordnung. Doch im Gegensatz zu Hitkompositionen wie 'My Sweet Mystery' und 'Here's To You' sind Nummern wie 'Dead To Me' und 'Heaven Of Your Heart' dabei so stark von poppigen Strukturen zugekleistert worden, dass der Genuss der ersten Albumseite im hinteren Teil nicht mehr bestätigt werden kann. Das Material mag zwar in der Summe auf einem anständigen Niveau bleiben, aber gerade was Texte und Keyboard-Arrangements angeht, ist bei THE DARK ELEMENT noch ganz klar Handlungsbedarf. Nichtsdestotrotz hat die Band bereits ein zweites Album angekündigt, das aber noch ein wenig auf sich warten lassen wird, weil Olzon selbst bei ALYSON AVENUE eingebunden ist und Songschreiber Jani Limataiinen (ex-SONATA ARCTICA) mit CAIN'S OFFERING auf Reisen geht. Für den Auftakt geht das Ganze sicherlich in Ordnung, aber auf lange Sicht muss schon etwas mehr kommen, damit die Sängerin kein unschönes Déjà-vu erlebt.



Anspieltipps: My Sweet Mystery, Heere's To You