Spectres From The Old World

Das Beste, das der deutsche Black Metal zu bieten hat!

DARK FORTRESS ist wieder da! Und das auch in meinem persönlichen Blickfeld. Obwohl "Tales From Eternal Dusk" und "Profane Genocidal Creations" aus meiner Sicht mit zum Besten gehören, das der deutsche Black Metal zu bieten hat, habe ich die Jungs nach und nach immer weiter aus den Augen verloren. Irgendwie habe ich die Truppe jedoch einige Wochen vor Ankündigung des neuen Albums für mich persönlich wieder entdeckt.

Und diese Wiederentdeckung kam zur richtigen Zeit. Denn "Spectres From The Old World" ist ein fantastisches Stück Black Metal geworden. Nach dem Intro prescht 'Coalescence' in bester schwarzmetallischer Natur los und weiß den Hörer gleich mitzureißen. Was den Hörer erwartet, ist wild. Es ist düster. Es ist einfach böse. Und dennoch versteht es DARK FORTRESS, bei aller Raserei, die immer wieder aufkommt, immer wieder Raum für Melodien und gewisse Ruhepausen (die schöne atmosphärische Passage in 'The Spider In The Web'!) zu lassen. Ein Zeichen von wirklich gutem Songwriting.

Was "Spectres From The Old World" zusätzlich auszeichnet, ist der starke, druckvolle Sound. Die Double-Base fliegen einem förmlich um die Ohren und hämmern böse aufs Trommelfell.

Auch wenn ich die gleiche Note vergebe wie in unserer Gruppentherapie zu "Daemon" von MAYHEM, gefällt mir das aktuelle Werk von DARK FORTRESS tatsächlich noch ein bisschen besser als unser Soundcheck-Sieger im Oktober. Und das Beste ist: Es wächst immer noch mit jedem Hördurchgang.

"Spectres From The Old World" befördert DARK FORTRESS wieder unangefochten an die Spitze des deutschen Black Metals. Wenn die Truppe überhaupt mal von dieser Position verdrängt wurde.