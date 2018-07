Das beste Bandalbum in 20 Jahren

Seit über 20 Jahren arbeiten die Musiker von DARK HORIZON bereits im melodischen Metal-Business, haben sich anfangs noch zögerlich hinter ihren Landsmännern von LABYRINTH, RHAPSODY und DRAKKAR versteckt und erst nach deren schleichendem Rückzug die Initiative übernehmen wollen - doch leider auch nicht imemr mit der richtigen Entschlossenheit. "Aenigma" ist erst das fünfte Album in immerhin zwei Dekaden (zumindest wenn man Singles und EPs außen vor lässt), aber eben auch ein Resultat eines steten, wenn auch langsamen Reifeprozesses, in dem die Band jedweden überflüssigen Bombast über Bord geworfen hat, um schlussendlich nur noch dem Lieblingsthema verpflichet zu sein: leicht verdauliche, aber eben völlig kitschfreie Melodien.



Es sind vielleicht auch diesmal nicht die ganz großen Ohrwürmer, mit denen die Italiener um Aufmerksamkeit ringen, doch es ist eine sympathische, trotz allem überzeugende Vorstellung, die auf den Wust aus genreüblichen Versatzstücken weitestgehend verzichten kann, weil die inhaltlichen Qualitäten nicht nach Doublebass-Attacken, plumpen Reimschemata und überbordenden Keyboard-Arrangements verlangen. Von daher kann man vielleicht auch sagen, dass DARK HORIZON - so gemein das auch sein mag - zu Beginn ihrer Laufbahn wesentlich größeren Erfolg mit einem Album wie "Aenigma" gehabt hätten, weil sie dann als Gegenpol zum voluminösen Wettrüsten der heimischen Szene hätten auftreten können. Doch was damals gut gewesen wäre, muss heute nicht schlecht sein. Deshalb sollten sich Anhänger traditionellen Melodic Metals bitte umgehend mit diesem Album versorgen, das trotz vergleichsweise geringem Eigenanteil richtig anständige Songs hervorbringt.



Anspieltipps: Future World, Ace Of Hearts