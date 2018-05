Eine Menge Talent, dem noch ein wenig Kontrolle fehlt!

Das wahre Naturell des traditionellen US-Metals, man findet es in vielen musikalischen Wesenszügen des neuen DARK HOUND-Albums - doch warum müssen die Jungs aus Nashville es gleich immer wieder verkomplizieren, statt einfach mal straight auf den Punkt zu kommen. "Dawning" versteht sich zwar im weitesten Sinne als progressiver Release, und den damit verbundenen Anforderungen wird die Platte auch gerecht, aber es ist definitiv denkbar, dass die erste Full-Length noch viel stärker geworden wäre, hätte das Quartett sich hier und dort mal einen Twist gespart und stattdessen einfach nur die Urgewalt der Thrash-Stakkatos oder den melodischen Unterbau der Songs sprechen lassen.

Nichtsdestoweniger ist der Band ein durchaus spannendes Album gelungen, das besonders in der zweiten Hälfte noch einmal richtig Fahrt aufnimmt und hier schlichtweg fokussierter arrangiert scheint. Hat man im ersten Drittel noch das Gefühl, DARK HOUND könne sich nicht entscheiden, wohin die Reise nun gehen soll, wirken Nummern wie 'Balancing Act' und 'The Jagged Edge' inhaltlich klarer und geschlossener. Und dieses Gefühl würde man sich gerne für die gesamte Platte wünschen.

Immerhin setzt die Band hier und dort mal einen richtigen Akzent, haut zum Beispiel in 'Thrashgasm' eine richtig coole Old-School-Nummer raus, bedient sich gelegentlich auch mal bei MEGADETH und setzt mit dem epischen 'Here Lies Truth' einen eleganten Schlusspunkt. Aber trotzdem bleibt der fade Beigeschmack eines Albums, das noch nicht gänzlich ausgegoren ist und daher hinter den eigentlichen Möglichkeiten der Band zurückbleibt. Dass ein Lauschangriff dennoch lohnenswert ist, beschreibt eigentlich erst das Dilemma einer unglaublich talentierten Combo, die noch nicht so recht weiß, wo man mit den eigenen Fähigkeiten hin soll. Aber hört selbst ...



Anspieltipps: Here Lies Truth, The Jagged Edge