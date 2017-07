Knoten in den Fingern!

Man muss sich schon für instrumentale Frickelorgien begeistern können, um den Stoff von DARK MATTER SECRET wirklich gut zu finden. Das russische Ensemble hat auf seinem neuen Album ein paar wirklich extrem technische Longtracks zusammengestellt, die alleine schon deswegen auffallen, weil die Band einen relativ aggressiven Ansatz verfolgt und sich nicht in Retro-Prog-Orgien oder dergleichen stürzt. Die Musiker sind stellenweise ziemlich nahe am handwerklich versierten Death Metal, arbeiten sich dann wieder zurück zu verknoteten WATCHTOWER-Arrangements, nehmen auch ein bisschen Black-Metal-Feeling auf und beenden ihren Exkurs immer wieder mit Techno-Thrash, wwie man ihn seinerzeit von Acts wie CYNIC auf höchstem Niveau beschert bekam.

Die Vorstellung einer "Perfect World Creation" ist extrem anspruchsvoll, jedoch nicht so krass, dass der Band ihr eigenes Matwerial über den Kopf wachsen würde. Zwar hat man in den zahlreichen Hochgeschwindigkeitsabfahrten schon mal den Eindruck, dass die Beteiligten an ihre absoluten persönlichen Grenzen gehen, doch der Finger rutscht am Ende nicht vom Griffbrett, die komplizierten Licks funktionieren, und bei all dem Wahnsinn sind dann auch die Breaks noch stimmig und flüssig in die Arrangements hineingezaubert - das muss man erst einmal so souverän hinbekommen.

Und trotzdem sei einfach vor diesem Album gewarnt, denn sein extremer Suchtfaktor kann sich nur dann entwickeln, wenn man unendliche Frickeldemonstrationen verehrt und handwerkliche Selbstbeweihräucherung nicht auf Ablehnung stößt. Für diese Zielgruppe hat DARK MATTER SECRET einen echten Leckerbissen am Start, der gleichzeitig den szeneinternen Maßstab für das Jahr 2017 setzt!

Anspieltipps: Organic Nucleation, Perfect World Creation, Emergence Of Time