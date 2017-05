Kurz, aber dennoch vielversprechend!

Gegründet wurde DARK MINISTRY vom früheren EXCITER-Drummer Rik Charron vor knapp zwei Jahren. Durchaus möglich, dass die Reunion in der klassischen Besetzung mit ein Grund dafür war, schließlich war Rik nach gut 18 Jahren bei EXCITER nicht mehr vonnöten, übernahm seine Funktion doch abermals der legendäre Dan Beehler.



Am Sound der Szene-Ikone aus dem Ahorn-Land scheint sich DARK MINISTRY zwar durchaus zu orientieren, Anleihen sind jedoch lediglich im giftigen Opener 'Killing Machine' zu hören in dem das Quintett ähnlich brachial und deftig zur Sache geht. Nicht, dass es danach keinen herben Speed/Thrash mehr zu hören gäbe, Sänger Tyler Knapp jedoch lässt vor allem in 'Voodoo Sacrifice' hören, dass er doch eher aus der Hardcore/Crossover-Ecke stammt, weshalb man bei dieser Nummer eher an D.R.I. und Konsorten denken muss.



Im Finale 'Blood Driven' glänzt dann das (zumindest optisch) vergleichsweise noch verdammt jung wirkende Duo David Tyo und Brian Farnsworth an den Streitäxten und kredenzt sägende Riffs der Extraklasse, die als Basis für eine Abrissbirne der Sonderklasse dienen. Auch wenn es gesangstechnisch wesentlich rauer zugeht, vermeint man sogar eine gesunde Portion "Painkiller" aus den Boxen zu hören zu bekommen.



Kurzum, ein mehr als nur respektabler Einstand der Formation, der allerdings nur knapp mehr als zehn Minuten andauert. Die Motivation und die Ideen bleiben hoffentlich auch weiterhin in ähnlicher Form vorhanden, damit uns DARK MINISTRY möglichst bald mit einem Langeisen die Ehre erweist.