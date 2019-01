Es bleibt der Eigensinn - diesmal auch betont psychedelisch!

Ganz anders als noch auf dem letzten Release haben sich die Prioritäten von THE DARK RED SEED nicht mehr ganz so stark auf den düsteren Bereich verlagert. Torsten Larson ist zwar immer noch mit voller Leidenschaft dem psychedelisch angehauchten Folk zugetan, jedoch klingen die zehn Tracks seiner neuen Scheibe weitaus optimistischer, gleichzeitig aber auch vielfältiger als das Material von "Stands With Death". Der TITO & TARANTULA-Vergleich, der seinerzeit noch wie die Faust aufs Auge passte, wäre bei "Becomes Awake" fast schon befremdlich, weil THE DARK RED SEED anno 2018 nicht mehr für beschwingte Grooves und Cash/Cohen-affine, puristisch ausformulierte Dark-Folk-Geschichten steht. Vielmehr ist die neue Scheibe ein sehr experimenteller Release, getrieben von düsteren Psychedelica, gleichzeitig aber auch von ziemlich relaxten Gitarren, coolen Bläsern und hypnotischen Bässen, die letztlich auch jenen eindringlichen Charakter stärken, den dieses Album ziemlich intensiv ausstrahlt - und der auch über die eigentliche Spieldauer hinaus noch kräftig nachhallt.



Doch natürlich bleiben einige Querverweise auf das letzte Werk bestehen, und so schließt das Duo seine neue Scheibe mit zwei introvertierten, ruhigen Folksongs, von deren packender Atmosphäre man sich einfach mitreißen lassen muss. Der leicht sonore Gesang bringt eine Menge Kraft mit, die minimalistisch instrumentierten Backings kreieren feine, völlig unaufdringliche Melodien, und währenddessen schleicht sich ein wohliges harmonisches Feeling ein, bei dem einem richtig warm ums Herz wird. Trotzdem unterliegt "Becomes Awake" deshalb keiner strikten Zweiteilung, sondern eher einem Entwicklungsprozess, an dessen Ende diese beiden Stücke für die maximale Entschleunigung sorgen. "Becomes Awake" ist vielleicht kein Album, das zu jeder Gemütslage passt, und mit seinem eigenwilligen Mix aus Heavy Psych, Gothic und Folk ist es sicherlich auch kein Release mit klarer Nischenzugehörigkeit, aber es ist auf alle Fälle ein weiterer spannender Silberling aus dem Hause THE DARK RED SEED, der eine Entdeckungsreise der außergewöhnlichen Art ermöglicht - und mehr wollten Larson und Co. auch nicht erreichen! Meinen Zuschlag gibt es dafür ganz klar!



Anspieltipps: Sukha, Diana And Ouroboros Dance