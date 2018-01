Düsterer Folk und allerhand mehr

Wie immer man den Sound von THE DARK RED SEED auch beschreiben will, eines bewirkt er auf jeden Fall: Er zieht einen umgehend in seinen Bann. Das Projekt des ambitionierten Songwriters Torsten Larson hat sich dem düsteren Folk verschrieben, steht aber auch Retro-angelehntem Heavy Rock sehr offen gegenüber und kredenzt uns auf seiner neuen EP eine Mischung, die Freunde von TITO & TARANTULA und Johnny Cash ebenso begeistern wird wie Liebhaber der experimentelleren ersten Gehversuche aus dem Hause MONSTER MAGNET. Eine seltsame Mischung? Nein, eigentlich nicht.

Larson verknüpft seine Songs mit einem relativ spannenden Konzept, dass sich zunächst mit dem Tod des eigenen Staates beschäftigt, in 'The Tragedy Of Alesund' dann beschreibt, wie die gesamte Kultur zusammenbricht, und im fast schon selbstzerstörerischen Schlussakt 'The Master And The Slave' sehr authentisch das Ende der Realität wiederspiegelt. "Stands With Death" steigert sich dabei zunehmend in seiner Eindringlichkeit und gleichsam in seiner Intensität, baut Brücken zwischen düsteren Folksounds und psychedelischen Krautgeschichten, bleibt aber bis zuletzt sehr nahbar, auch in den heftigeren Fragmenten des großen Finales.

Und dennoch ist sonnenklar, dass die immensen Ambitionen von Master Larson nach einem viel weiter ausgedehnten Umfeld schreien und "Stands With Death" lediglich der Anfang sein kann. Die Band aus Oregon schafft es zwar sehr gut, auch in der kurzen Zeit der neuen EP alle sphärischen Komponenten ausladend unter einen Hut zu bringen, aber das Wissen, dass in diesem Musiker noch eine Menge mehr steckt und man trotz allem das Gefühl hat, die gewagte Story bräuchte noch viel mehr Raum, bleiben über den Release hinaus bestehen. Aber ist das Grund zum Meckern? Beileibe nicht. Was THE DARK RED SEED nämlich in dieser Auftaktveranstaltung zelebriert, ist schon jetzt verdammt beeindruckend!

Anspieltipp: The Maaster And The Slave