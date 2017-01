Pomp, Drachen, Regenbogen-Brücken und alles was glücklich macht!

Jaja, jede Metal-Spielart hat eben ihre Klischees. Und beim Namen DARK SARAH und beim Blick aufs Cover mit dem teuflischen Mädchen mit Rose in der Hand und dem bösen Drachenauge im Hintergrund kann man auch mal schmunzeln. Ich mag das Cover aber. Und dasselbe gilt für die Musik.



DARK SARAH ist Heidi Parviainen, die ex-Sängerin von AMBERIAN DAWN. Leider sind diese Finnen seit Heidis Abgang kompositorisch in meinem Ohr böse abgestürzt, und hört man "The Puzzle" mehrmals vollständig durch, muss man wohl zum Schluss kommen, die Klasse alter AMBERIAN DAWN wohl Heidi zuzuschreiben ist. Denn auf "The Puzzle" sind eine ganze Reihe toller, intelligent arrangierter Hochglanz-Symphonic-Metal-Songs, die sich trotz Ohrwurm-Alarm und Sopran-Gesang sehr angenehm in der Hörmuschel ausbreiten.



Gar Dramatisches passiert mit dem kleinen Sarahlein auf lyrischer Ebene. Auf dem Vorgänger "Behind The Black Veil" wurde das Mädchen skandalös von ihrem Ehemann auf dem Traualtar abserviert, was gar nicht so gut ankam und aus Sarah wurde DARK SARAH. Ein paar Frust-Schnäpse (oder magic mushrooms) später spaltete sich ihr Ich, und da so ein Mädel recht wenig verträgt, denkt sie, sie wäre auf einer magischen Insel. Und dort passieren Dinge, um die es sich hier auf "The Puzzle" dreht.



Okay, Polemik-Modus aus, denn auch wenn die Story anfangs etwas arg hausbacken wirkt, ist sie doch sehr liebevoll umgesetzt und edel aufgemacht. Man kann auf der Homepage das Storybook durchlesen, ab dem jeder mit einem bisschen Sinn für bunte (Kinder-)Fantasy Freude finden kann, vor allem wegen der schönen Illustrationen, die sich auch im Booklet befinden.



Das ist aber alles nur Beiwerk für die Musik, und hier ist DARK SARAH, wenn es um die Wahl der besten 2016er-Veröffentlichungen im Symphonic-Bereich geht, einfach mal vorne mit dabei! Primus inter Pares bei den Songs ist hierbei ohne Frage das fantastische Duett zwischen Heidi und CHARONs JP Leppäluoto auf 'Dance With The Dragon' (zum offiziellen Video), einer pathos-beladenen Super-Ballade, so etwas wie das "Phantom der Oper" des Metal, das ich einfach nicht mehr aus meinem Ohr lassen kann. Da möchte man doch am liebsten in heißer Schokolade zerschmelzen. Doch DARK SARH kann auch Kante zeigen. 'Island In The Mist' rifft gut und modern, natürlich ausstaffiert mit jeder Menge orchestralem Bombast und klangvollen Harmonien. Auf 'Aquarium' (hier auch zu hören: DELAINs Charlotte Wessels) gibt es High-Speed-Metal in einer Form alter AMBERIAN DAWN, natürlich mit einem catchy-poppy Refrain.



Ja, wenn ich Symphonic Metal hören will, dann auch richtig und keinen faulen Kompromiss, den auch der "Echt"-Metaller gut finden könnte. Drachen, Regenbogen-Brücken, Flöten, Orchester-Pomp, Pracht und Prunk, alles gibt es im Übermaß bei DARK SARAH und just im Moment läuft das Ding schon zum dritten Mal in Folge, ohne dass ich ansatzweise Völlegefühl erreichen würde. "The Puzzle" ist etwas zum lieb haben, das falsche Ohren aber ebenso selbstredend hassen müssen.