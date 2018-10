Was lange währt...

Man betrachte einfach mal die Fakten: Eine Schülerband gründet sich bereits Anfang der 1980er Jahre, um der Musiklandschaft in Rottweil ihre kaltschnäuzige Version vom Hardrock zu präsentieren. So weit so gut. Doch wenn nach einem kurzen Demo-Vergnügen in den Folgejahren nichts mehr kommt, gerät man sehr schnell in Vergessenheit. Darum gab es dann vor 18 Jahren mit "Believe It" auch endlich ein vollständiges Studioalbum, dem bis 2012 vier weitere folgen sollten. Nachdem nach "Initium" wiederum etwas längere Zeit nichts mehr kam, befürchtete man schon Schlimmes, doch die DARK SKY-Jungs haben hier und dort Gigs gespielt und konnten sogar im Vorprogramm von EUROPE auftreten.

Von diesem 2015er Gig gibt es mit "Once" nun den passenden Mitschnitt, der uns die Live-Stärken der Hardrocker aus Baden-Württemberg bestens darstellt. Cooler, melodischer Rock mit Härte, Gefühl und sehr viel Ohrwurmpotential – so kennen die Rottweiler ihre Lieblinge. Fans dieser Sparte sollten sich "Once" unbedingt organisieren, denn dieser durch und durch charmante Gig verdient Aufmerksamkeit. Die Jungs sind mit Spielfreude dabei und heizen dem Publikum mit 'Initium', 'Empty Faces' und der 'Eternity'-Abschluss auch ordentlich ein. Natürlich darf man hierbei nicht vergessen, dass es der Untergrund ist, der brodelt – doch mit entsprechenden Ecken und Kanten wirkt das Prozedere noch um einiges sympathischer. Und speziell Breuningers Frank macht an der Front eine sehr sichere und gute Figur.

Gemeinsam mit sechs neuen Stücken, von denen mir persönlich 'Reasons' sowie 'Once' am besten gefallen, da sie großes Potential haben, bei künftigen Live-Auftritten definitiv mit an Bord zu sein. So bildet das "Once"-Gerüst einen mehr als coolen Grundstein für jede Autofahrt und Hardrock-Party. Vielleicht kommt der DARK SKY-Zug ja hierdurch endlich ins Rollen, man wird ja auch nicht jünger, nicht wahr? EUROPE jedenfalls hat vor drei Jahren also einen wirklich tollen Support-Act serviert bekommen, der seine Aufgabe mit Bravur erledigte.