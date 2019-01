Crossover Musik diesmal mit der einen oder anderen Hommage an verschiedene Künstler.

Mit "Symphony Of Ghosts" veröffentlicht THE DARK TENOR sein nunmehr drittes Album. Während besonders bei Album Nummer zwei - "Nightfall Symphony" - noch die Interpretation von klassischen Musikstücken im Vordergrund stand, liegt der Fokus jetzt eher auf Eigenkompositionen und Coverversionen aus dem nichtklassischen Bereich.



Die CD kommt größtenteils eher ruhig daher und hat einige Perlen zu bieten, deren Interpretationen aufhorchen lassen. Da wäre einmal 'I Miss You', welches als Ursprung das Klaviermthema aus dem instrumentalen Welthit 'Children' von Robert Miles hat und mit einem Text versehen wurde. Das war gleichzeitig auch die erste Singleauskopplung von "Symphony of Ghosts" und zeigt sich insgesamt etwas rockiger. Aus seiner Zusammenarbeit mit DER GRAF wurde dessen Lied 'Unter deiner Flagge' zu 'Guided Unter Flag' und wer den Film "Der Pate" kennt, dem ist 'Parla Piu Piano' wärmstens ans Herz zu legen. Diesen Titel von Nino Rota singt er wunderbar gefühlvoll auf Italienisch. Einfach zum Dahinschmelzen.



Aber auch die Eigenkompositionen können sich hören lassen. An vorderster Stelle steht da für mich 'Written In The Scars', die zweite Single-Auskopplung, bei dem ihn wieder der südkoreanische Starpianist Yiruma begleitet. Den passenden Rahmen für alle Titel bilden die Instrumentale 'Intro' und 'Outro'.



"Symphony Of Ghosts" kann man als Standard Album oder als Limited Fanbox erwerben. Bei der Fanbox sind noch fünf Bonustracks enthalten, unter anderem noch einmal 'I Miss You' als orchestrale Version und 'In The Shadows (Cover von The Rasmus)', was mich persönlich einmal sehr interessieren würde. Aber wer weiß, vielleicht bekommt man diese Lied ja auf der Live-Tour 2019, die ab dem 18. Januar startet, zu hören.