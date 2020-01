Value For Money

Underground-Fanatiker dürften nun ein feuchtes Höschen bekommen. Der DARK WIZARD aus den Niederlanden veröffentlichte Mitte der 1980er Jahre ein wenig Material, das aufgrund der schwermetallisch-doomigen Ausrichtung perfekt in diese Zeitspanne passte. Lange waren die EP "Devil's Victim" sowie das folgende full-length-Scheibchen "Reign Of Evil" ausverkauft, DARK WIZARD verschwand trotz der Klasse dieser Outputs in der Versenkung. Fast 35 Jahre später nimmt sich das belgische Label Mausoleum dieser Klassiker noch einmal an: Unter dem Namen "Evil Spirits" gibt es in einem mehr als ansehnlichen Digipack samt überarbeitetem, aber trotzdem nostalgischen Artwork. Und hat außerdem den ganzen Kram in Sachen Recordings noch einmal gründlich überarbeitet und darf zurecht ob der Klasse damit prahlen.

Schon damals gefiel DARK WIZARD ob des starken Metalleinschlags, obgleich dank viel Doom und einer fast schon düsteren Atmosphäre die Niederländer gekonnt aus der Masse herausstachen. Warum es anschließend nicht zu mehr reichte, weiß ich an dieser Stelle leider nicht, denn "Evil Spirits" macht als kompaktes Energiebündel unheimlich viel Spaß. Schauen wir uns chronologisch gesehen zunächst "Devil's Victim" an, das an vielen Stellen zur NWoBHM-Szene blickte und mit tollen Melodien, einem gewissen Blues und mit 'Trip To Doom' und 'Mr. Nice' astreine Szene-Hits scheinbar mühelos aus dem Ärmel schüttelt. Dank der soundmäßigen Generalüberholung klingt das Material aber trotzdem äußerst zeitgemäß und lässt nur wenige Wünsche offen.

Diese dürfte aber die "Reign Of Evil"-Vollbedienung in Gänze erfüllen, machen die acht Stücke allesamt einfach nur unheimlich viel Bock. Öfter als man zunächst merkt gibt es Verweise zu den Eisernen Jungfrauen, ANGEL WITCH, SATAN und dank des doch deutlich düsteren Einschlags sogar zu KING DIAMOND bzw. MERCYFUL FATE. Die hochmelodischen Fundgänge, die flinken Riffs, der kraftvolle, teils auch ruppige Gesang – alles passt hier wie Allerwertester auf Eimer. An Stücken wie 'Choice Of Life', 'Master Of Time' und eben 'Evil Spirits' kann man sich heutzutage kaum satthören, ich hätte unsere westlichen Nachbarn schon damals haushoch abgefeiert.

Als Zusatzschmankerl präsentiert uns Mausoleum mit dem neuen Stück 'MH17' sowie den beiden Live-Kostproben von 'Paradise' und 'Zombie' – beide Songs waren nur auf vorherigen Demos abzugreifen – auch noch mehr als großartiges Bonusmaterial, das den beiden Hauptaugenmerken auf "Evil Spirits" nur noch die Krone aufsetzt. Zugegeben, ohne unsere belgischen Labelfreunde hätte ich wohlmöglich nie etwas von DARK WIZARD zu Gehör bekommen. Umso erfreuter bin ich, dass ich mit meinen jungen 31 Lenzen noch einmal die Gelegenheit dazu habe und aus "Reign Of Evil" sowie "Devil's Victim" das Bestmögliche für heutige Verhältnisse herausgeholt wurde. Beide Daumen gehen nach oben!