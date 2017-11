Eine finstere Reise in die Abgründe der Seele.

Ende Oktober 2017 hat die aus dem baden-württembergischen Wutöschingen stammende Death/Thrashmetal-Formation DARK ZODIAK zum dritten Schlag ausgeholt und der Metalgemeinde zwei Jahre nach Veröffentlichung ihres zweiten Albums "See You In Hell" nun "Landscapes Of Our Soul" zum Fraß vorgeworfen.



Die Scheibe erweckt schon durch das Cover von Simon Stiegeler besondere Aufmerksamkeit, welches sich von gängigen Illustrationen der Metalwelt abhebt, da es eher aussieht, als sei es zur Gestaltung eines Kirchenfensters der Nachkriegszeit entstanden. Die im Mittelpunkt der Darstellung stehende, sich schwermütig den Kopf haltende menschliche Figur, versinnbildlicht allerdings sehr gut, dass es sich um die Seelenlandschaften handelt, die von DARK ZODIAK in den Mittelpunkt der Scheibe gerückt werden.



Inklusive Bonustrack werden diesmal zehn fett produzierte Titel geboten, denen Frontfrau Simone Schwarz mit ihrer wandelbaren Stimme, die sich mal keifend, mal düster grunzend präsentiert, einen wechselvollen Anstrich verleiht. Der schwergängige, schleppende Sound setzt sich dabei elegisch in die Seelenlandschaft des Hörers, bewahrt jedoch durch immer wiederkehrende Passagen im Uptempo davor, sich beim Zuhören depressiver Apathie hinzugeben.



Insbesondere der Titeltrack 'Landscapes Of Our Soul' visualisiert mit seinem wechselhaften Charakter alptraumhafte Empfindungen und vermittelt ein Gefühl des Gejagtseins. Diese Spannung lässt bei dem sehr melodischen 'Loss Until Eternity' etwas nach und weicht einem träumerischen Gefühl der Unendlichkeit. Ziemlich rüpelhaft wird man sodann durch das sich anschließende 'Be Yourself' dieser Stimmung wieder entrissen und in eine knüppelige Stolperlandschaft überführt, aus der man erst durch das einprägsame und mitreißende Gitarrensolo des übernächsten Titels 'Final Solution' wieder entlassen wird.



Insgesamt führt "Landscapes Of Our Soul" den Hörer auf sehr abwechslungsreiche Weise durch die eigene wechselvolle Seelenlandschaft. Es lohnt sich, diese Reise anzutreten.