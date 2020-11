Over And Out

Over And Out

Weiter im Text

Seit dem Comeback und den ersten neuen Songs nach mehr als 25 Jahren fährt die DARKNESS-Dampflok wieder auf Hochtouren. Und seien wir einmal ehrlich: "The Gasoline Solution" und das quasi aktuelle "First Class Violence"-Massaker offenbarten uns einmal mehr Ruhrpott-Thrash at it's best. Und so soll die vorliegende "Over And Out"-EP nicht nur die Wartezeit bis zur nächsten DARKNESS-Abrissbirne verringern, sondern zeigt uns auch auf energische Art und Weise die Wurzeln der Jungs, das gegenwärtige Feuer und wagt einen sehr bockstarken Blick in die Glaskugel.

Sieben Songs bei mehr als 30 Minuten ist bei einer EP äußerst ordentlich. So gibt es einen Strauß buntes Allerlei aus dem Hause DARKNESS: Die 'Tinkerbell Must Die'-Liveversion aus Japan knallt wie Bolle und kommt mit einem mehr als ordentlichen Sound daher, die Unplugged-Version von 'Faded Pictures' zeigt die Band von einer anderen, mehr als gelungenen Seite und selbst wenn sich DARKNESS an SKID ROW versucht, ist daraus eine ziemlich coole Sache geworden. Live würde 'Slave To The Grind' wohl selten in die Setliste der Essener passen, doch für den kleinen Spaß zwischendurch eignet sich die Nummer hervorragend.

Darüber hinaus richten auch die anderen vier Nummern viel kraftvolles, positives Unheil an: 'Every Time You Curse Me' hat vom verheißungsvollen Beginn über Uptempo, kraftvolles Riffing und melodischem Refrain alles zu bieten, was sich der DARKNESS-Fan von Welt erhofft, wovon auch das coole 'Dawn Of The Dumb' ein Liedchen trällern kann. Der Titeltrack ist da noch eine Spur aggressiver, das 'Armageddon'-Tempo stellt auch 35 Jahre nach dem Erstlingsbrotaufstrich letztendlich alles bisher gehörte der EP komplett in den Schatten. Das war schon auf dem "The Evil Curse"-Demo schädelspaltend bis auf die Knochen!

Alles in allem macht "Over And Out" also enorm viel Appetit auf künftige Taten der Thrasher und hat von allem etwas zu bieten: Cover, Neueinspielung, Live- sowie Unplugged-Version und nicht zuletzt auch brandneue Stücke, die das Jahr 2020 zumindest in Sachen Hau-drauf-Metal ordentlich abschließen.