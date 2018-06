The Places You Have Come to Fear the Most

The Places You Have Come to Fear the Most

Ein berührender Schmachtfetzen.

Die großen Emo-Zeiten sind vorbei. Das hat sicher einige Vorteile, denn 90% der Bands haben nur absoluten Rotz veröffentlicht. Manchmal ist es aber auch schade. Denn wenn ich das zweite Album von DASHBOARD CONFESSIONAL anhöre, merke ich wieder, wie großartig diese Musik in ihren besten Momenten war. "The Places You Have Come To Fear The Most" ist für das KIT-/HOA-Publikum völlig belanglos. Für Freunde emotionaler, tiefgehender und zeitloser (!) Rock-Musik sollte diese Scheibe aber interessant sein. Manch einer kann sie vielleicht aufgrund dieser Rezension wiederentdecken.



Dabei gibt es nur 29 Minuten, ohne Hardcore- oder Punk-Anleihen. Sänger Chris Carrabba ist sicher das größte Plus. Der ehemalige FURTHER SEEMS FOREVER-Fronter ist auch ein guter Gitarrist. Ich genieße auf diesem Scheibchen die dezenten Keyboard-Einsätze.



Insgesamt gibt es wenig wirklich härtere Klänge. Wer aber gerade auf VON HERTZEN BROTHERS oder BIFFY CLYRO steht, kann auch mal hier reinhören. Angefangen beim charismatischen Gesang über die gutklassige Produktion hin zu den gelungenen ruhgieren Momenten und den transportierten Emotionen gibt es etliche Parallelen.



Wenn ich zwischen Black Metal und obskurem Achtziger-True-Metal eine ruhige Pause brauche, kommt DASHBOARD CONFESSIONAL wie gelegen. Das Album berührt mich zutiefst und erinnert mich daran, dass es um die Jahrtausendwende herum auch wirklich qualitativ hochwertigen Mainstream-Rock gab. Anders als zum Beispiel bei JIMMY EAT WORLD (ebenfalls eine klasse Truppe) gibt es hier wenig gute Laune. Nicht nur für Nostalgiker lohnt es sich, hier mal reinzuhören.



Anspieltipps: The Best Deceptions, Saints & Sailors, The Good Fight.