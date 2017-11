Kein Grund zur Panik!

Schöne Grüße aus dem beschaulichen Grevenbroich. Viel haben der Verfasser dieser Zeilen und die Band DATENSCHMUTZ nicht gemein: Die eine Partei eher im klassischen Metal angesiedelt, rumort die andere im Alternative-/Punk-Rock-Sektor herum. Und dennoch verbindet uns die Heimat im wunderschönen Rhein-Kreis Neuss. Einen gewissen Nachbarschaftsbonus wird es aber bei den folgenden Zeilen nicht geben, das verspreche ich euch. Selbst wenn DATENSCHMUTZ aus Tansania käme, muss man den Jungs objektiv einfach attestieren, dass sie auf ihrer EP "Alles unter Kontrolle" schlicht und ergreifend gute Musik fabriziert haben.

Die Songs sind ehrlich, gehen sehr gut ins Ohr, sind gut produziert und so abwechslungsreich wie Musik dieser Sparte eben sein kann. Mit 'Tausend Köpfe, ein Gesicht' könnte der Anfang nicht geglückter sein, meine Herren, denn scheinbar hat DATENSCHMUTZ den Punk Rock mit der Muttermilch aufgesogen. Und dieses doch hohe Niveau zieht sich durch die komplette EP. Mal wird es nachdenklicher ('Weißt du noch, wie das Ende war?'), mal legt die Band den Finger in die aktuelle Wunde ('Sofawiderstand'), um dann als kleines I-Tüpfelchen eine Neuaufnahme von 'Der beste Tag' sowie einen Live-Session-Schmankerl von 'Freiheit' auf "Alles unter Kontrolle" zu packen. Value for money eben im Hause DATENSCHMUTZ.

In welche Richtung führt die vorliegende die Band denn eigentlich? Nun, ich selbst kann nicht in die Zukunft schauen, kann mir aber durchaus vorstellen, dass diese Qualität auch bei vollständiger Albumlänge künftig erreicht werden kann. DATENSCHMUTZ ist abwechslungsreich, spielfreudig und – wie so oft in diesem Genre – auch sehr kritisch gegenüber dem aktuellen Zeitgeist. Wir werden sehen, wohin es den DATENSCHMUTZ zieht – aktuell zumindest weiß "Alles unter Kontrolle" zu gefallen.