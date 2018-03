Die neue skandinavissche Doom-Eleganz!

Ich hoffe immer noch sehr, dass die Doom-Szene nicht der nächste Teilbereich unserer geliebten Musik sein wird, der sich mit seiner massiven Präsenz in den Händlerregalen selbst herunterwirtschaftet. Der Boom hält zwar schon erstaunlich lange an, doch die Übeervölkerung des Genres und der spürbare Overkill neuer Veröffentlichungen lassen die Ängste weiter aufleben - denn irgendwann ist man es vielleicht einfach satt.



Um jedoch genau gegen diese Befürchtungen ankämpfen zu können, lohnt es sich, den neuen DAUTHA-Silberling mal etwas näher zu erforschen. Die Band aus dem GRIFTEGARD-Umfeld hinterlegt auf "Brethren Of The Blaack Soil" nämlich einen epischen Meilenstein, der die Quintessenz des frühen CANDLEMASS-Sounds mit den eleganten Weiterentwicklungen seiner Nachfolger souverän verbindet und von mittelalterlichen Einflüssen bis hin zu zeitgemäß formulierten Epen alles enthält, was das Herz der Jüngerschaft höher schlagen lässt.



Doch es ist im besonderen der große Anteil skandinavischer Folklore, der auf "Brethren Of The Black Soul" wahre Begeisterung entfacht; DAUTHA setzt dabei nicht auf Penetranz, sondern ordnet sich der sehr geduldigen Aufgabe unter, folkige Parts gestaffelt in die sechs Songs einzuarbeiten, dabei immer wieder auf die epischen Strukturen der Szeneväter zurückzugreifen und schließlich auch noch ein beklemmend-heroisches Kontrasprogramm auf die Beine zu stellen, das schlussendlich erst als die wahre Kunst hinter diesem Album wahrgenommen wird.



Und dabei wollen die Schweden es eigentlich recht bescheiden haben, wie die Band in den ersteh Statements zur neuen Platte bestätigt. Doch die schwere Last der monumentalen Riffs, die grandiosen, meist versteckten Melodien, die fantastischen Gesänge und natürlich diese überragende Atmosphäre dürfen die Musiker gerne höchstoffensiv bewerben. Denn ähnlich wie GRIFTEGARD gehört DAUTHA zu den Großmeistern dieses Sounds - und das schon mit dem ersten Album! Und solange es eben solch ambitionierte Newcomer wie diese Skandinavier gibt, kann man die eingangs angeführte Theorie auch in die Tonne kloppen. Auf diesem Niveau ist Doom Metal nicht dem Tod geweiht!



Anspieltipps: Brethren Of The Black Soil, In Between Two Floods