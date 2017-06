Edler Doom aus Schweden.

OK, ich muss gestehen: "Den Förste" von DAUTHA geisterte als Download seit zwei Monaten auf meinem Rechner rum, und erst jetzt komme ich dazu, die im Februar bei Van Records auf Vinyl wiederveröffentlichte Debüt-Demo-EP der Schweden ernsthaft zu hören.



Es gibt 15 Minuten edlen Doom höchster Qualität. Das verwundert nicht, wenn man sich anschaut, wer eigentlich hinter dieser Truppe steht. Ola Blomkvist, der vielen von GRIFTEGARD oder neuerlich auch von THE DOOMSDAY KINGDOM ein Begriff ist, ist hier der Bandchef und so gibt es epischen Doom Metal der CANDLEMASS-/SOLITUDE-AETURNUS-Schule. Also die beste Sorte Doom überhaupt!



Nach einem kurzen Intro geht es mit 'Benandanti' so richtig ans Eingemachte. Der Gesang von Lars Palmqvist (unglaublich, dass er seine Stimme auch für eine moderne Truppe wie SCAR SYMMETRY einsetzt) ist großartig und erinnert sofort an CANDLEMASS in besten Zeiten. Auch die dezent eingesetzten Streicher können überzeugen. In bester Doom-Manier zieht sich der Song wie ein zäher Kaugummi, ohne dabei langweilig zu werden. Wenn das Tempo zum Schluss etwas angezogen wird, muss ich an die letzte BATTLEROAR-Scheibe denken, die ja richtig fein war. Einzig der Drumsound ist mir etwas zu scheppernd. Dass die Jungs behaupten, "Murky Medieval Doom Metal" zu spielen, belustigt natürlich. Aber sie machen ihre Sache definitiv gut.



'In Between Two Floods' ist weniger düster und hat phasenweise einen sakralen Klang, der mich an DOOMOCRACY oder VENI DOMINE erinnert. Eine wahrlich feine Nummer, bei der vor allem der großartige Gesang wieder besticht. Man kann beim Sänger durchaus mitleiden. Nach etwa drei Minuten verändert sich der Song von der Stimmung deutlich und schwenkt zurück in die CANDLEMASS-Schule.



Ich glaube, Freunde von SORCERER, VENI DOMINE, DREAD SOVEREIGN (das zweite Album dieser Truppe wird hier weit übertroffen) oder DOOMSHINE sollten mal reinhören. Irgendwie kommen bei mir ständig auch Gedanken an TWILIGHT OF THE GODS auf. Wer diese Averill-Band noch kennt (ja, er konnte auch ohne PRIMORDIAL mal richtig spannende Musik machen) sollte hier mal reinhören.



Insgesamt ein starkes Debüt, das VAN Records leider nur auf Vinyl präsentiert. Hoffentlich kommt noch ein CD-Nachschlag. Sonst freue ich mich eben auf ein Debüt-Album.



Anspieltipps: Ach kommt Leute, es sind zwei volle Songs, da könnt ihr euch einen aussuchen.