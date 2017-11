Old School Death Metal ohne Wumms.

2017 dürfte aus bandhistorischer Sicht ein sehr wichtiges Jahr für DAUTHUZ sein. Nachdem die niederländische Death Metal Band ein Konzert von Dave Vincent's I AM MORBID eröffnen durfte, erscheint jetzt auch das erste Album namens "Destined To Death".



Hier weckt der altbekannte HM-2 Gitarrensound natürlich direkt Erinnerungen an DISMEMBER, ENTOMBED, etc., jedoch fehlt mir auf "Destined To Death" rein soundtechnisch der Druck. Alles klingt irgendwie gedämpft. Die Songs sind nicht schlecht, insbesondere der Titeltrack sowie die vorab veröffentlichte Single 'Dying Breed', bei dem DAUTHUZ stimmliche Unterstützung von Marloes Voskuil (IZEGRIM) bekommen hat, können durchaus überzeugen. Aber auch bei diesen Songs fehlt der Wumms. Die restlichen Songs sind ebenfalls okay, würden aber auch bei besserem Sound nicht wirklich begeistern.



"Destined To Death" ist keinesfalls ein schlechtes Album, aber abgesehen von den beiden genannten Songs doch eher langweilig. Schade!