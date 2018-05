Kurzweiliger Ausflug.

Im Hinterstübchen hatte ich diese Band vergraben, die vor knapp dreieinhalb Jahren mit ihrer selbstbetitelten EP schon eine erste Thrash-Duftmarke setzte. Nun gibt es mit "A Trip Of Violence" den zweiten EP-Streich von DAWN AHEAD, der äußerst gerne über den Genre-Tellerrand hinausschaut.

Zugegeben, die Veröffentlichungswütendsten sind die Rheinhessen bisweilen nicht, denn bis auf die vorliegende und die zurückliegende 2014er EP gab es bisher noch nicht viel. Doch das, was die Herrschaften um Gitarrist Thomas Wolf anpacken, hat Hand und Fuß und gibt genügend Appetit, auch irgendwann einmal über ein full-length-Album nachzudenken.

Doch kümmern wir uns nicht um Zukunftsmusik, sondern um die aktuelle, und die klingt alles andere als schlecht. Ordentliche Produktion, gutes Tempo und die Luftgitarre zuckt schon. Einzig mit dem stellenweise gutturalen Gesang kann man sich etwas beschwerlich anfreunden. Doch dieser wechselt mit der Zeit vermehrt in den klaren Bereich, was beispielsweise 'A Trip Into The Dark', dem eingängigen 'A Taste Of Violence' und dem etwas flotteren 'The Betrayal' mit cool-zähflüssigem Mittelteil gut zu Gesicht steht.

Obwohl es der EP noch an richtigen Dosenöffnern fehlt und der Band ab und an durch den progressiveren Touch das zwingende Element ein wenig abhandenkommt, ist "A Trip Of Violence" ein durchaus positiv-kurzweiliges Vergnügen, das einigen Thrashern, die keine Lust auf den Einheitsbrei haben, Freude bereiten wird.