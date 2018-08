Mehr über Dawn Razor, The

Überraschend starke Thrash-Granate.

Ein Blick aufs Cover verrät bereits, dass hinter THE DAWN RAZOR eine Low-Budget-Geschichte stecken muss - denn wer wählt schon solch ein Allerwelts-Landschaftsbild aus, wenn die Optionen beim Artwork so vielfältig sind, dass man gerne mal über die eigentliche Musik hinwegtäuschen kann. Letzteres geschieht auf "Renaissances" aber dann auch tatsächlich, und zwar zugunsten des Songmaterials, mit dem sich der französische Einzelkämpfer hier auf den Weg macht. Das Soloprojekt von Frontmann und Gitarrist Sylvain bietet nämlich überraschenderweise exquisiten Modern Thrash mit leichtem Hang zum Todesblei, ist technisch maximal versiert und dürfte gerade diejenigen absolut begeistern, die mit dem jüngeren ANNIHILATOR-Output nicht mehr allzu viel anfangen können.

Denn Sylvain haut nicht nur ein paar dicke Riffs heraus, sondern ist auch jederzeit bereit, ein paar melodische Soli einzustreuen. Die zehn Nummern haben einen mächtigen Crunch, sondern glänzen auch mit reichlich Fingerfertigkeit, vielen einprägsamen Hooks und vielseitigen Ideen, die gerade in den extremeren Parts des Albums herzlich willkommen sind. 'Fake Paranoia' und Half Dead Half Reborn' sind THE HAUNTED-Kraftfutter per excellence und auch für die MACHINE HEAD-Fangemeinde ein unverhofftes Geschenk. Und da hat man über tolle Kompositionen wie 'Ominous' und einen Brecher wie 'Weapon Dealer' noch gar nicht geredet.

Ja, THE DAWN RAZOR überrascht tatsächlich auf ganzer Linie und konterkariert alle Bedenken, die mit dem Blick aufs Artwork einhergegangen sind. Wer seinen Thrash Metal modern, brutal, raffiniert und einprägsam mag, kann mit der Verpflichtung von "Renaissances" absolut nichts falsch machen. Im Gegenteil: Diesen Franzosen sollte man auf alle Fälle unterstützen!

Anspieltipps: Weapon Dealer, Ominous, Fake Paranoia