Atomkraft statt Heavy Metal

Bei einem solchen Albumtitel sollte eigentlich klar sein, wo es auf dem ersten offiziellen Release von DAWNPATROL langgeht. Doch statt die traditionelle Gemeinde mit heroischen Klängen zu bedienen, überraschen diese Franzosen mit räudigen, ungeschönten Black-Metal-Klängen, wie sie einst GEHENNA und heute noch AURA NOIR und CARPATHIAN FOREST inszeniert. "The Dawn Of Steel" ist Verweigerungshaltung pur, dreckig, nihilistisch und schließlich auch schwer zugänglich. Ein Fall also, den nur die Szenepolizei lösen kann, da sich die Band besonders true zeigt? Nein, sicherlich nicht, denn derartige Sounds sind mittlerweile nicht mehr außergewöhnlich - selbst nicht wenn sie so holprig aufgefahren werden wie heuer bei DAWNPATROL!



Der aktuelle Release ist allerdings auch nicht die absolute Offenbarung in Sachen rauer, unterproduzierter Black Metal. Die gelegentliche Nähe zu den ersten MAYHEM-Gehversuchen mag zwar noch einen gewissen Charme ausstrahlen, der sich auch in der Atmosphäre niederschlägt, doch je weiter man auf "The Dawn Of Steel" voranschreitet, desto deutlicher ist der Qualitätsverlust, weil die Band kaum mehr kreativ nachsetzen kann. DAWNPATROL lehnt ein Mehr an Abwechslung ab und hat gerade in den letzten drei Tracks enorme Schwierigkeiten, die Spannung wenigstens halbwegs ordentlich über die Ziellinie zu bringen. Die Tempowechsel erfüllen ihren Zweck nur bedingt, das Riffing ist im Vergleich zu den oben aufgeführten Acts etwas blasser, und abgesehen von der wirklich anständigen Performance haben die Franzosen am Ende nicht mehr die nötigen Argumente, um die Diskussion übr ihr neues Album etwas positiver zu gestalten. "The Dawn Of Steel" mag hinsichtlich seiner Atmosphäre seinen Zweck erfüllen, ist musikalisch aber nur knapp über dem Durchschnitt!



Anspieltipp: Deathgame